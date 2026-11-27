El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un acto de campaña electoral para el 29N - Verónica Lacasa - Europa Press

PLASENCIA (CÁCERES), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este viernes, 27 de noviembre, en un acto público en el último día de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, y previo al cierre de la campaña que realizará en Madrid.

El acto comenzará a las 12,00 horas de este viernes en el recinto ferial El Berrocal de Plasencia, en el que Pedro Sánchez estará acompañado del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.

También intervendrdán la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cáceres al Congreso, Irene Pozas García, y la candidata del PSOE al Senado por la provincia, Mireya Conejero Domínguez, avanza el PSOE.