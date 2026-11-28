Cartel del 21º Festival de Cine Inédito de Mérida, que se celebra del 19 al 28 de noviembre de 2026. - CINECLUB FORUM DE MÉRIDA

MÉRIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El film 'El debut', de Jesse Eisenberg, ha ganado el Premio del Público a la Mejor Película de la 21.ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, tras obtener una media de 8,80 sobre 10 en las votaciones de los espectadores al término de las proyecciones de la Sección Oficial.

Es la tercera nota más alta de una ganadora desde que el festival adoptó la escala del 1 al 10. Por delante figuran 'Tres adioses' (9,00 en 2025) y 'Emilia Pérez' (8,91 en 2024). 'El debut' supera por una centésima a 'The Quiet Girl' (8,79 en 2022) y por dos 'La estrella azul' (8,78 en 2023).

Con el sistema anterior, que puntuaba del 1 al 4, 'Irina Palm' ganó con una nota equivalente a 8,90 sobre 10, según ha explicado CineClub Forum, encargado de organizar el festival.

Siguiendo con la edición de este año, la clasificación del público ha situado a 'De repente', de Ryusuke Hamaguchi, en el segundo puesto con un 8,73 y a 'Iron Boy', de Louis Clichy, en el tercero con un 8,63. Han completado la votación 'Un bon petit soldat' (8,14), 'Cartas de Estado' (8,00), 'Tender Loving Care' (7,72), 'Mujer desconocida' (7,65) y 'Un hombre en un puente' (6,73), por ese orden.

De esta forma, las películas de la Sección Oficial han obtenido una valoración media de 8,05. Es la tercera mejor de los últimos ocho años (2019-2026), por detrás de las medias de 2021 (8,19) y 2025 (8,07). Como referencia anterior a ese periodo, la edición de 2018, en la que se proyectaron 'Cafarnaúm' y 'Un asunto de familia', alcanzó un 8,70.

Además, las ocho películas de la Sección Oficial sumaron 1.044 espectadores, con una media de 130 por título.

El Premio del Público y el Premio de la Juventud, los dos premios del palmarés del Inédito, se entregan este sábado en la gala de clausura, celebrada en el Teatro Cine María Luisa. La ceremonia precede a la proyección de la película irlandesa 'Once Upon a Time in a Cinema', dirigida por David Gleeson.

PREMIO DE LA JUVENTUD

Por su parte, el Jurado Joven ha elegido por unanimidad 'El debut' para el Premio de la Juventud. Con este fallo, la película de Jesse Eisenberg reúne los dos premios del certamen: el del Jurado Joven y el del Público.

"Nosotros, el Jurado Joven, decidimos dar el premio a la película 'El debut' por unanimidad porque a algunos de nosotros nos ha cambiado la forma de pensar sobre los actores y la vocación al teatro. Además, por su tono de comedia, las actuaciones y el sentimiento de deslumbramiento al salir del cine", han sido las palabras que acompañan a este reconocimiento.

El Jurado Joven ha distinguido también con una mención especial a 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé, una película que "demuestra una realidad para muchas mujeres en el mundo laboral, mencionando así la salud mental en el trabajo y cómo este afecta a la familia".