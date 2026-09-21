Periodistas de todo el mundo debatirán en Mérida sobre la utilización y exclusión de la infancia y juventud migrante

Presentación del IX Congreso de Periodismo de Migraciones - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Congreso de Periodismo de Migraciones reunirá en el Teatro María Luisa de Mérida a un centenar de periodistas procedentes de todo el mundo para hablar sobre infancia y juventud migrantes, uno de los colectivos "más invisibles e instrumentalizado en el debate público".

Este congreso se desarrollará el 15 de octubre, a partir de las 12,00 horas, y contará con periodistas de Senegal, Marruecos, Estados Unidos y El Salvador, entre otros países. La cita está organizada por Fundación porCausa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

La presentación del evento ha tenido lugar este lunes a cargo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez; y la directora del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y responsable de Contenidos Periodísticos en porCausa, Patricia Macías.

Así, Macías, ha explicado que se llevarán a cabo hasta 10 mesas de debate y diálogo diferentes en las que se reflexionará sobre cómo los menores y jóvenes son "utilizados constantemente como vehículos catalizadores de discursos de odio", así como sobre la responsabilidad de los medios de comunicación de "contrarrestar con periodismo de calidad, rigor y que aporta contexto y datos".

Desde la Fundación porCausa se ha señalado que la infancia y la juventud migrante son "uno de los colectivos dentro de la migración más instrumentalizados y más invisibilizados en el debate público", una dinámica que continúa en Ceuta.

Con todo ello, los compañeros y compañeras periodistas, a pesar de intentar realizar "un trabajo fundamental para entender contextos complejos, como actualmente es Ceuta, están amenazados", así como la construcción de narrativas que "deshumanizan a la infancia y juventud migrante".

"Son menores que vienen solos o acompañados por sus familias, pero son niños por encima de cualquier otra cosa en una situación de vulnerabilidad extrema, cuya protección pasa a ser el último plano de preocupación dentro del debate público", ha remarcado Macías.

En este sentido, ha informado de que Ceuta tendrá "un papel central", con dos mesas dedicadas a la cobertura de lo que está sucediendo, a analizar "qué ocurre cuando el foco mediático está tan activo y es tan fuerte sobre un solo punto", y al trabajo que realizan los periodistas locales y de fuera para cubrir el suceso.

También se contará con la participación de personas migrantes sobre el escenario; se abordará cómo afrontan los medios y la sociedad la polarización y, se reflexionará sobre el trabajo de los periodistas y su trato a las personas en situaciones extremas de vulnerabilidad.

Macías ha subrayado que desde la Fundación porCausa se cree firmemente en "un periodismo de calidad, rigor y contexto que permitirá entender la migración como el fenómeno natural que es, el resultado de los movimientos migratorios".

Por último, ha resaltado la importancia de acudir al congreso para "pausar, escuchar, aprender y tomar fuerzas para continuar", al ser esencial comprender dónde quedan la protección y los derechos de la infancia y la juventud migrante.

Cabe recordar que las inscripciones están abiertas y son gratuitas para los residentes en Extremadura. Al congreso podrá acudir cualquier persona interesada en la temática para conocer de primera mano qué significa realizar una labor periodística sobre infancia y juventud migrante.

PERIODISMO LIBRE

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado su orgullo por la celebración de la novena edición del congreso y ha subrayado que Mérida proyecta "una mirada universal, abierta al mundo y comprometida con la solidaridad internacional".

Así, ha incidido en la libertad de prensa como "una de las principales herramientas para la defensa de la democracia", porque, cuando las migraciones se convierten en "un arma arrojadiza", el periodismo tiene la responsabilidad de "aportar datos, contexto y verdad frente a la simplificación y al miedo".

Asimismo, ha señalado la acción de la ultraderecha en España, que pretende "simplificar absolutamente todo y meter miedo para que se genere un caldo de cultivo que no se corresponde con la realidad". Por ello, ha destacado la importancia del periodismo de migraciones tanto para "defender la libertad de prensa como para defender la capacidad de la sociedad en tomar decisiones informadas".

"Una democracia necesita de una prensa libre, con derechos protegidos y de instituciones capaces de responder ante los desafíos de este siglo", ha subrayado Osuna.

Finalmente, ha agradecido a las diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como a la Fundación porCausa, por ser "conscientes de que este congreso de migraciones es muy importante tanto para Extremadura como para el conjunto del país".

PERIODISMO REAL

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que desde la institución provincial se contempla "una política esencial en la inversión en el periodismo real", cuyo tema central es "trascendente e importantísimo teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Ceuta".

Además, ha remarcado cómo algunos medios de comunicación o periodistas son "correa de transmisión de la política o ideología en contra las migraciones" y ha asegurado que existen "periodistas reales procedentes de distintos países que acudirán al congreso para hablar de la realidad y de lo que es la migración", algo que considera, "la mayor vacuna contra la xenofobia y contra la exclusión.

Morales ha defendido que la verdad la buscan "los periodistas de raza, auténticos, y no aquellos que trabajan para pseudomedios o que trabajan por los intereses políticos de los partidos que se basan en las desgracias y en las necesidades humanas".

IMPORTANCIA MIGRATORIA

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha mostrado su satisfacción de que la institución provincial sea "un referente del congreso" y ha destacado cómo desde la diputación se trabaja en la defensa de la igualdad de derechos en Extremadura y en la importancia de la migración en los pequeños municipios.

A su vez, ha lamentado el trabajo de algunos medios de comunicación y periodistas por "retorcer la realidad y no informar de manera transparente sobre lo que sucede, así como por utilizar la migración como una vía de deshumanización y presentar este fenómeno como negativo para el país".

Asimismo, Yáñez ha asegurado que este tipo de congresos son importantes porque permiten "formar, debatir y proporcionar herramientas periodísticas", además de recursos a los colectivos sociales que trabajan con esta población en el territorio.

Finalmente, ha remarcado que se trata de un congreso que "sigue sumando y debatiendo", cuyas conclusiones permitirán contar con herramientas para que, desde el periodismo y "frente al ruido", se aporten datos reales y "no se retuerza la realidad".