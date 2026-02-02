Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales crecen casi un 11% en Extremadura en diciembre

Archivo - Habitación de una casa rural - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) ha alcanzado las 99.652 en diciembre, un 10,96 por ciento más que el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el último mes de año se han alojado en este tipo de establecimientos en Extremadura un total de 45.007 viajeros, un 8,9 por ciento más que en 2024.

El turismo rural ha aumentado interanualmente en viajeros un 6,5 por ciento y en pernoctaciones un 7,1 por ciento en este mes. De los viajeros residentes en España la mayoría proceden de la Comunidad Madrid (31,5%) y la estancia media se sitúa en 2,37 días, superior al año anterior.

Asimismo, el número de viajeros y las pernoctaciones registradas en cámpines en Extremadura han registrado una variación respecto al mismo mes de 2024 del 15,6 por ciento y 12,2 por ciento, respetivamente.

El 67,2 por ciento de los viajeros que residen en España tienen su comunidad de origen en Extremadura y la estancia media alcanza 2,26 días, cifra menor que en diciembre de 2024, ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

En los apartamentos turísticos extremeños se ha incrementado en diciembre el número de viajeros un 10,1 por ciento y las pernoctaciones un 15,1 por ciento, siendo la Comunidad Madrid el principal origen de los viajeros residentes en España (25,5%). La estancia media ha subido un 4,5 por ciento en este mes.

Finalmente, se han alojado en albergues 429 personas y se han producido 610 pernoctaciones. Asimismo, la estancia media se ha situado en 1,42 días.

