Las pernoctaciones extrahoteleras suben un 8,1% en septiembre en Extremadura, hasta superar las 138.800

Archivo - Casa rural en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros extremeños (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado las 138.800 en el mes de septiembre, lo que supone un aumento del 8,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos provisionales hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 14,3 millones en el mes de septiembre, lo que supone un descenso del 1,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

El retroceso de las pernoctaciones en el noveno mes del año ha obedecido tanto al descenso de las estancias realizadas por los viajeros residentes, que han caído un 1,3 por ciento, como al de los no residentes, que se han reducido un 1,8 por ciento.

La estancia media en el conjunto de alojamientos extrahoteleros se ha situado en 3,9 pernoctaciones por viajero.

(Más información en Europa Press)