Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura se reducen un 11,2% en agosto en tasa interanual

Archivo - Entrada a un hotel - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en agosto empeoran y descienden un 11,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 259.170 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se han alojado un 12,24 por ciento menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 157.989 viajeros.

Por nacionalidad, 122.245 han sido residentes en España, el 77,38 por ciento, mientras que 35.743 (22,62 por ciento) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han disminuido un 15,5 por ciento y los extranjeros han aumentado un 1,1 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 208.490 las han realizado residentes en España (un 80,45 por ciento), mientras que 50.680 (19,55 por ciento) han sido residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 73,12 euros, lo que representa una subida del 3,4 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 3,05 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se ha alcanzado en agosto una ocupación del 45,11 por ciento, y el sector hotelero ha empleado a 2.438 personas (un descenso del 1,9 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55 por ciento, seguida de Canarias (82,61 por ciento) y País Vasco (79,09 por ciento), mientras que en el lado contrario se han situado Castilla-La Mancha (38,65 por ciento), Extremadura (45,11 por ciento), y Madrid (55,26 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64 por ciento) en agosto, junto a Cataluña (18,29 por ciento) y Andalucía (15,74 por ciento).

Los precios de los hoteles han subido en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22 por ciento) y en Murcia (+10,12 por ciento). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49 por ciento.

DATOS NACIONALES

Así, a nivel nacional, los establecimientos hoteleros españoles han registrado en agosto un incremento interanual del 0,9% en las pernoctaciones, superando la cifra de 48,1 millones, pese a que los precios han aumentado un 5,8% en comparación con igual mes de 2024, su mayor alza desde el pasado mes de abril.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se ha impulsado hasta los 155,7 euros, un 6,1% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles españoles han superado los 48,1 millones en agosto, impulsadas por los viajeros internacionales, que han incrementado un 1,7% sus estancias. Por contra, los residentes en España han recortado sus pernoctaciones hoteleras un 0,5% interanual en el octavo mes del año.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones ha sido del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,3% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana han concentrado el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias han sido los destinos principales de los turistas extranjeros.