Una persona detenida tras el hallazgo del cuerpo sin vida del desaparecido el domingo en Badajoz

David S.E., en una imagen difundida por su familia en el momento de su desaparición. - SOS DESAPARECIDOS

BADAJOZ, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado el hallazgo, en la tarde de este miércoles en Badajoz, del cuerpo sin vida del varón de 32 años desaparecido el pasado domingo, así como la detención de una persona que podría estar implicada en los hechos investigados.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a Europa Press que "las numerosas actuaciones" llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Badajoz han dado como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida del desaparecido la tarde de este miércoles en Badajoz.

Ante ello, han resaltado, se ha procedido a la detención de una persona que podría estar implicada en los hechos investigados, si bien no han ofrecido más información sobre su identidad, ni tampoco sobre las circunstancias de la muerte, debido a que se ha establecido el secreto de las actuaciones. El cuerpo ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Cabe recordar que la Policía Nacional había iniciado una investigación para dar con el paradero de David S.E., a quien se perdió la pista el pasado domingo, 7 de junio, en Badajoz, tras la denuncia interpuesta por su familia por su desaparición.

La organización SOS Desaparecidos, que había pedido colaboración ciudadana para encontrar a este varón, ha desactivado esta alerta en sus redes sociales, indicando que ha sido "localizado sin vida".