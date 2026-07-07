El personal de Turismo de Cáceres estrena nuevos uniformes con motivo del 40 aniversario de Ciudad Patrimonio

Presentación de los nuevos uniformes de turismo de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El personal de la Concejalía de Turismo de Cáceres ha estrenado nuevos uniformes, en el marco de una renovada imagen promocional vinculada al 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Esta actuación forma parte de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Cáceres para conmemorar este 40 aniversario y "reforzar la proyección de Cáceres como destino turístico de referencia".

Así lo ha destacado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha presentado estas novedades junto a los concejales de Patrimonio, Tirso Leal; de Cultura, Jorge Suárez; de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y de Festejos, Soledad Carrasco.

En su intervención, Ángel Orgaz ha destacado que este es "un año muy importante para la ciudad" por lo que el ayuntamiento continúa "desarrollando acciones que contribuyen a poner en valor esta conmemoración".

Por este motivo, se ha "renovado la imagen y contamos con un material mucho más moderno para seguir promocionando Cáceres dentro y fuera de nuestras fronteras", ha señalado Orgaz.

En ese snetido, los nuevos uniformes, de color azul, incorporan el logotipo oficial del 40 aniversario y están adaptados tanto para la temporada de verano como para la de invierno, con un equipamiento que incluye prendas homologadas, chaquetas y chalecos para ofrecer una "imagen homogénea y funcional" al personal de atención turística.

NUEVO MATERIAL PROMOCIONAL

Junto a esta renovación, el ayuntamiento ha incorporado nuevo material promocional que estará disponible tanto en la Oficina de Turismo como en las ferias y eventos turísticos en los que participe la ciudad, entre los que se incluyen bolsas de tela, llaveros y material infantil, todos ellos diseñados con la nueva identidad gráfica del 40 aniversario.

Además, esta imagen conmemorativa llegará también a la ciudadanía mediante diferentes soportes pensados para favorecer la participación en esta celebración, de tal forma que se distribuirán puzles en centros de atención a personas mayores y con discapacidad, marcapáginas en la Biblioteca Pública Municipal, posavasos para establecimientos hosteleros y pegatinas destinadas a los comercios que deseen sumarse a la difusión de esta efeméride, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

El concejal de Turismo ha recordado que las acciones del 40 aniversario comenzaron el pasado mes de enero en Fitur con el lanzamiento de la nueva campaña promocional de la ciudad, a la que se han sumado visitas guiadas especiales, que están registrando una "excelente acogida" y cuentan prácticamente con todas las plazas cubiertas hasta final de año, así como la celebración del Festival Monumental Cáceres el próximo mes de septiembre.

MÁS TURISTAS EN CÁCERES

El concejal de Turismo también ha valorado los últimos datos turísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a mayo, que reflejan un nuevo crecimiento tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones.

"Los datos vuelven a demostrar que Cáceres continúa consolidándose como un destino turístico de primer nivel, con un incremento cercano al 18 por ciento en el número de viajeros y superior al 18,5 por ciento en las pernoctaciones", ha señalado Orgaz, quien ha apuntado que son unas cifras "muy positivas que responden al trabajo conjunto del Ayuntamiento y, especialmente, del conjunto del sector turístico de la ciudad", al que ha agradecido "su implicación para seguir haciendo de Cáceres un destino de calidad", ha concluido.

De acuerdo a estos datos, los hoteles de la ciudad recibieron un total de 28.721 viajeros en mayo, frente a los 24.292 registrados en mayo de 2025, lo que supone un incremento del 18,2 por ciento, un crecimiento que se produjo tanto entre los visitantes nacionales como internacionales.

En concreto, los viajeros residentes en España alcanzaron los 20.964, un 18 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, mientras que los turistas procedentes del extranjero fueron 7.757, lo que representa un incremento del 18,8 por ciento respecto a mayo de 2025.

También aumentaron las pernoctaciones hoteleras, que ascendieron a 48.043, frente a las 40.731 contabilizadas un año antes, lo que supone un crecimiento del 18 por ciento.

De ellas, 34.861 correspondieron a viajeros nacionales, un 15,4 por ciento más que en mayo de 2025, mientras que las realizadas por turistas extranjeros alcanzaron las 13.182, lo que representa un incremento del 25,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.