Los PGEx 2026 consolidan un modelo "centrado en las personas" en Sanidad y Dependencia con 500 millones más que en 2025

La secretaria general de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, María del Pilar Nogales, y el director general de Planificación Económica del SES, Luis Miguel González Fuentes, en rueda de prensa sobre los PGEx 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia contará en los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 con 3.339,2 millones de euros, lo que supone 500 millones más que en 2026, para consolidar un modelo "más cercano, moderno, equitativo y centrado en las personas".

Dentro de esa partida global, el Servicio Extremeño de Salud (SES) dispondrá de 2.694 millones, lo que supone "el mayor presupuesto sanitario de la historia de Extremadura", con un incremento "sin precedentes" del 16 por ciento, hasta alcanzar los casi 373 millones de euros más que en 2025.

De este modo lo ha destacado el director general de Planificación Económica del SES, Luis Miguel González Fuentes, en rueda de prensa antes de comparecer esta tarde en comisión en la Asamblea para desgranar los PGEx 2026, junto a la secretaria general de la consejería, María del Pilar Nogales, quien ha remarcado que estas cuentas evidencian el "compromiso" del Ejecutivo extremeño con las políticas en materia de Sanidad y de Dependencia, así como la "prioridad" y la "importancia" que se da a las mismas.

Además, en este compromiso, los municipios extremeños tienen un "especial protagonismo" y se convierten en "colaboradores principales y necesarios" para que los extremeños sean los beneficiarios últimos de este esfuerzo presupuestario, ha apuntado Nogales.

(((Más información en Europa Press)))