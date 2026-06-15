La picaresca llega al Festival de Teatro Clásico de Cáceres esta semana de la mano de El Brujo y Pepe Viyuela

Rafael Álvarez El Brujo en su interpretación del Lazarillo de Tormes - FTCC

CÁCERES, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tradición picaresca española irrumpe con fuerza esta semana en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, de la mano de dos de los grandes intérpretes españoles: Rafael Álvarez El Brujo y Pepe Viyuela. Si el primero protagoniza la versión teatral de la primera narración picaresca publicada en España, El lazarillo de Tormes, el segundo hace lo propio con la tercera novela de este género escrita en nuestro país, El guitón Onofre.

Son dos destacados montajes de una semana en que se estrenarán dos versiones de obras de Calderón de la Barca: Casa con dos puertas mala es de guardar, de la compañía extremeña Verbo Producciones, y El sueño es vida, de la ilicitana Arroz con Costra.

El Brujo, fiel al festival cacereño, vuelve al escenario de la plaza de San Jorge con uno de sus grandes montajes, Lazarillo de Tormes, que mantiene desde hace décadas en su repertorio. Lo hace con dos funciones el miércoles 17 y jueves 18 de junio. Esta versión de la primera novela picaresca de la literatura española, de autor anónimo, la escribió otro gran actor y director, Fernando Fernán Gómez, y sirvió de guión para la película que el propio Brujo protagonizó en 2001.

Una historia, según la describe El Brujo, que trata la marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia, consecuencia "de un mundo de desequilibrios en el que los bienes están descompensados. Y nace de la falta de conciencia ante el valor de la vida".

Este montaje, en el que el pícaro protagonista cuenta su vida, lo estrenó en 1991. La obra conserva esa cualidad de espejo para la vida de los espectadores de hoy, a los que la sabiduría interpretativa de El Brujo sigue cautivando con la magia de sus palabras.

Otro pícaro vuelve de siglos de olvido hasta el festival cacereño (plaza de San Jorge, viernes 19). Nadie había vuelto a acordarse de la tercera novela picaresca publicada en España, El guitón Onofre, escrita por Gregorio González en 1604, hasta que un día, el actor Pepe Viyuela tuvo noticia de esta historia y decidió que la llevaría a escena y la protagonizaría.

A medida que avanzaba en el trabajo de adaptación al teatro, él y el equipo que sacó adelante el montaje apreciaron la vigencia del texto. "La situación de miseria moral que refleja la obra nos hizo darnos cuenta de que lo que teníamos entre manos podía ser representado en los escenarios de hoy con paralelismos muy claros con nuestro tiempo", ha señalado el actor.

La obra interpretada por Viyuela con el acompañamiento musical de Sara Águeda es el relato autobiográfico, en forma de comedia con interludios musicales, de un joven desde su infancia hasta su desarrollo vital y sus azarosas andanzas.

DOS VERSIONES, DOS ESTRENOS

Pero además de estas propuestas "picarescas" esta semana llegan al certamen teatral cacereño dos estrenos que dan la medida de la versatilidad y el genio de su autor, Calderón de la Barca. La comedia Casa con dos puertas mala es de guardar se presenta este martes, 16 de junio, en la plaza de San Jorge.

Este montaje de la compañía Verbo Producciones refrenda su compromiso con el teatro clásico desde su fundación en 2006, como atestiguan anteriores montajes de Entre bobos anda el juego, El cerco de Numancia, Los gemelos o La posadera.

En esta comedia de enredo, de amores y desamores que se suceden llevados por equívocos, malos entendidos, se cuenta la historia de Lisardo, que conoce a la hermana de su amigo Félix. Ella tiene, a su vez, una amiga de la que se enamora Félix. Como ninguno puede declarar su amor abiertamente, el secreto los lleva a enredarse en una madeja difícil de desenredar.

Por otra parte, la versión libre de La vida es sueño que estrena el joven intérprete y director Marcos Altuve, El sueño es vida, defiende que los sueños a los que remite el drama calderoniano constituyen un motor, una energía capaz de transformar los corazones de los personajes y los reinos que habitan.

La compañía ilicitana Arroz con Costra, del que es productor y director el joven Altuve, estrenará esta obra este sábado, 20 de junio, en la plaza de San Jorge.

La música también llegará esta semana al Festival de Teatro Clásico de Cáceres con un concierto el domingo, 21 de junio en la plaza de San Jorge, de Ensamble Musicantes de Madrid, un cuarteto que interpreta la música con instrumentos que son reproducciones de originales como el laúd medieval, laúd árabe y rabel, entre otros.

El concierto, titulado Sones medievales, recoge composiciones de los siglos XIII y XIV de España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y Hungría en forma de cantigas dedicadas a la Virgen, canciones de amor, piezas de tradición sefardí y danzas instrumentales, muchas de ellas sobre el amor cortés y el culto mariano.

Músicas que solían escucharse en cortes y monasterios, pero también en plazas, caminos y celebraciones populares en unos siglos (XIII y XIV) claves para entender la evolución de la música occidental. Será a las 22,30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

La programación del certamen teatral se completa esta semana con la instalación artística Cabinas literarias, que estará a disposición del público por segunda ocasión el sábado 20 de junio. Tres de ellas, de estilo inglés, estarán colocadas en la Plaza Mayor de 19,30 a 22,30 horas.

Quienes quieran participar de esta experiencia podrán entrar en una de esas cabinas rojas, descolgar el aparato y escuchar durante unos minutos versos y fragmentos de obras literarias de autores del Siglo de Oro narradas por reconocidos intérpretes.

Y el Laboratorio del Clásico cuenta este año con Yayo Cáceres, uno de los máximos referentes de la escena contemporánea española, al frente de dos compañías de prestigio, Ron Lalá y AY Teatro. El taller que imparte en el festival plantea un sistema de trabajo que el director denomina 'Deporteatro', creado a partir de la unión de conceptos teatrales y tenísticos.

También este jueves a la medianoche y con entrada libre llega una nueva edición de la Noche de Picos Pardos, en el Corral de las Cigüeñas Desde la poética de dos enamorados del Siglo XVII hasta la atracción efímera de una cita de la plataforma Tinder, la producción extremeña de VerXXiones del amor expone circunstancias, duelos, juegos, desdenes, pasiones, fetichismos, rimas y versos románticos y eróticos protagonizados por cuatro actores.

Por último, la sección Cine del clásico en la Filmoteca de Extremadura proyecta Valor sentimental (18 de junio), ganadora del Oscar a la mejor película internacional, que narra otras relaciones familiares, entre un director de cine y sus hijas, una de las cuales es actriz de teatro.