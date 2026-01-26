Piedad Álvarez repetirá como portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea y José María Vergeles será el presidente

Reunión de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura para la elección de la dirección del Grupo Socialista en la Asamblea en la XII Legislatura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Piedad Álvarez repetirá como portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura en el arranque de esta XII Legislatura.

Además, José María Vergeles será el presidente del grupo; Raquel Medina será la secretaria general; y Álvaro Sánchez Cotrina el portavoz adjunto.

De igual modo, Manuel Mejías ocupará la labor de secretario general adjunto; y Lara Garlito será vocal, indica en nota de prensa el PSOE extremeño.

Esta composición de la dirección del Grupo Socialista en la Asamblea, que será registrada este martes, día 27, en la Cámara regional, ha sido aprobada en una reunión celebrada esta tarde por la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura y los diputados de la formación resultantes de las pasadas elecciones autonómicas.

Cabe apuntar, asimismo, que el partido --según fuentes socialistas consultadas por Europa Press-- hace hincapié en el carácter interino y transitorio de esta composición del grupo parlamentario hasta que surja una nueva dirección regional del PSOE tras el congreso que se celebrará con dicha finalidad.