La pintora La Cuerva expone en Badajoz la muestra 'Mírame bien' compuesta por trece obras

Exposición de La Cuerva - EL CORTE INGLÉS

BADAJOZ 16 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Marina Cortés, conocida como La Cuerva, expone durante estos días en Badajoz su exposición de pintura 'Mírame bien', compuesta por trece de sus obras.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz hasta el próximo 30 de mayo, en la que La Cuerva muestra una serie de 13 obras en las que el color es el gran protagonista, convirtiéndose en el principal lenguaje emocional de la artista.

Así, a través de una "paleta intensa, vibrante y expresiva", cada pieza que puede verse en la exposición "no solo representa una imagen, sino que transmite sensaciones y genera una conexión directa con el espectador.

El trabajo se centra en el retrato femenino y en la exploración de la identidad de la mujer, de tal forma que las figuras que habitan las obras son "intensas y expresivas, mostrando una dualidad constante entre vulnerabilidad y fuerza, e invitando a quien observa a detenerse, reconocerse y habitar la emoción", según explica la organización en nota de prensa.

Realizada mediante técnica mixta, la exposición refleja un proceso creativo libre e intuitivo, donde la artista explora diferentes recursos plásticos en cada obra, mientras que el conjunto propone "una experiencia sensorial basada en la intensidad, la emoción y la autenticidad".

Desde muy pequeña, Martina Cortés tuvo claro que quería ser pintora, y desde entonces, su camino ha estado inevitablemente ligado al arte, hasta que en la actualidad está "consolidada como artista visual contemporánea, presenta una obra que invita a sentir a través del color".

Natural de Hervás, la autora cuenta con una amplia trayectoria expositiva en distintos puntos de España. En la actualidad, continúa desarrollando su trabajo en su tierra, participando en diferentes exposiciones en Extremadura y ampliando su recorrido con nuevas muestras, entre ellas su próxima parada en Madrid.