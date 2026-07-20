La piscina climatizada de la Ciudad Deportiva de Cáceres lleva ya el nombre del nadador Guillermo Gracia

1105402.1.260.149.20260720122240 La presidenta de la Junta, María Guardiola, y el nadador Guillermo Gracia descubren la placa que da su nombre a la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piscina climatizada del Centro Nacional de Tecnificación 'Ciudad Deportiva' de Cáceres lleva ya el nombre del nadador Guillermo Gracia, para reconocer la trayectoria deportiva de este deportista cacereño que 27 veces campeón del mundo en natación adaptada.

El acto de descubrimiento de la placa que da el nombre de Guillermo Gracia a esta piscina olímpica se ha celebrado este lunes con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el consejero de Cultura y Deportes, Laureano León; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y el nadador cacereño, junto a otras autoridades y familiares.

En su intervención, Guardiola ha destacado el reconocimiento que supone este acto al "grandísimo deportista" cacereño Guillermo Gracia, que "lleva el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España a lo más alto de la natación adaptada".

Guillermo Gracia ha regresado recientemente de su última competición internacional celebrada en Polonia con doce medallas, seis de ellas de oro, tres récords del mundo y cuatro récords de España, a los que se suman sus 27 títulos mundiales a lo largo de su carrera deportiva.

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