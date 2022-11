El Plan de Atención Primaria de Extremadura prevé modificar la cartera de servicios y dar más protagonismo a enfermería

DON BENITO (BADAJOZ), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Atención Primaria de Extremadura 2022-2023 contempla la modificación de la cartera de servicios y dar un mayor protagonismo a enfermería.

Así lo avanzado este miércoles el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, antes de presentar el plan en Don Benito (Badajoz).

Vergeles ha indicado que hay que "modificar la cartera de servicios adaptándola a los planes asistenciales integrales para dar continuidad de la persona entre el primer nivel de atención y los hospitales". Además, ha destacado el "papel fundamental" que enfermería tiene en este Plan de Atención Primaria.

Además, el consejero ha insistido en que este nuevo documento da mayor importancia a la "organización de equipos" al "papel de todos los profesionales" en materia de gestión, "para volver al modelo de atención que teníamos conjugándolo con la atención no presencial para determinadas consultas", así como dar más protagonismo al ciudadano también en la gestión de los servicios.

"Seguiremos trabajando para que sea una realidad que tengamos los especialistas que este país necesita", ha recalcado Vergeles.

En este sentido, ha recordado que este año "se han incrementado 310 plazas de formación sanitaria especializada, 98 de ellas de médicos de familia", a lo largo de la negociación colectiva con los sindicatos.

Asimismo, ha destacado que el presupuesto de la Junta para 2023 contempla 780 millones de euros para Atención Primaria, un 33% de toda la inversión en sanidad, por encima del 25% que se ha solicitado a nivel nacional. "No soy partidario de fijar un porcentajes, se debe invertir lo que se debe invertir, porque no es igual una atención primaria para dar cobertura a una atención que está muy dispersa que hacerlo en una comunidad autónoma donde su población esta en una única ciudad", ha señalado al respecto.

Por otro lado, se ha referido al anuncio de huelga de médicos en Extremadura, indicando que "para la negociación colectiva dejamos algo tan importante como plan de ordenación de recursos humanos del SES, donde va incremento de plantillas de enfermería, medicina, fisioterapia, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, el abordaje de todo lo que tiene que ver con la exención de guardias y la organización de alianzas estratégicas para dar una mayor cobertura".

A sui juicio, "son elementos de mucho peso", por lo que ha animado a todas las organizaciones sindicales "a que se sienten en la mesa sectorial y no abandonen la negociación colectiva", aunque ha matizado que por el momento "no tenemos sus reivindicaciones, sino que hasta ahora han sido anuncios, pero no ha habido una convocatoria de huelga", ha subrayado.