El Plan Infoex interviene en 27 incendios forestales en la primera semana de la temporada de peligro alto

Archivo - Agente del Plan Infoex observa un incendio forestal en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido en 43 incidentes que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante esta primera semana de época de peligro alto, de los cuales 27 han sido incendios forestales.

Este pasado lunes 1 de junio dio comienzo oficialmente la temporada de peligro alto de incendios forestales. Durante estos días, el Infoex ha intervenido en fuegos que han quemado una superficie aproximada de 236,46 hectáreas, aunque la Junta de Extremadura especifica en un comunicado que los datos son provisionales, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los incendios ocurridos en las últimas horas.

De esos 27 incendios forestales, 14 se han producido en la provincia de Badajoz y 13 en la provincia de Cáceres. La Junta destaca el incendio un incendio de nivel 1, declarado en Mesas de Ibor, en la provincia de Cáceres, con una superficie aproximada de 34 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, Extremadura estará marcada por la estabilidad y la progresiva intensificación del calor veraniego. El asentamiento de una masa de aire cálido, con entrada por el sur peninsular, provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, alejando cualquier probabilidad de tormentas.

En la provincia de Cáceres, el periodo arrancará con cielos despejados y mínimas que se mantendrán por encima de los 18°C, mientras que las máximas superarán con facilidad los 35°C a mitad de semana. En la provincia de Badajoz, el termómetro apretará con más fuerza, alcanzando picos de hasta 37°C con vientos flojos de componente norte y oeste.

En esta situación, la pérdida de humedad en los combustibles finos será acusada durante las horas nocturnas, lo que incrementará notablemente el riesgo potencial de incendios forestales en toda la región. Por tanto, el ambiente seco y caluroso se mantendrá sin cambios hasta el fin de semana, cuando la situación tenderá a estabilizarse en valores propios de la época.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.