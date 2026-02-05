El Plan Inuncaex se mantiene activo este jueves en toda Extremadura en situación operativa 1 por riesgo de inundaciones

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, preside el CECOP convocado por las fuertes lluvias en la región - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) este jueves, 5 de febrero, para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas.

Así se ha decidido en la reunión del CECOP celebrada en la mañana de este jueves, que ha estado presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en que también han participado los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria, Moraleja, Jerez de los Caballeros y Madrigalejo, localidades que han activado sus respectivos Planes de Emergencias (PEMU).

Esta mañana ha procedido al envío de ES-Alert para la evacuación de las poblaciones de La Bazana y Valuengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por una posible coronación de la presa de Valuengo, por lo que se ha procedido a la evacuación de ambas poblaciones.

En total, unas 100 personas han sido alojadas en el Pabellón Francisco José Rivera de Jerez de los Caballeros, 9 personas vulnerables han sido trasladadas a la Residencia Hernando de Soto y el resto se encuentran en domicilios de familiares.

DESALOJO EN PEDANÍAS DE BADAJOZ

También se ha procedido al desalojo de las casas aisladas de las pedanías de Valdebótoa y Gévora, donde 36 personas han sido trasladadas al albergue El Revellín de Badajoz.

Además, se ha autorizado en este Cecop el desalojo del IESO Colonos y del CEIP De Gabriel, en Gévora, y se ha prevenido a los vecinos de la localidad ante una situación de crecida que conlleve una posible evacuación total o parcial de la pedanía, con especial atención en estos momentos a los emplazamientos situados en zonas inundables, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otra parte, 10 personas han sido evacuadas del cámping La Chopera de Plasencia, entre ellas una persona vulnerable de 94 años que ha sido trasladada a la residencia San Francisco de dicha localidad.

Asimismo, solo en caso de que fuera necesario, se ha autorizado la evacuación de la urbanización La Isleta de Coria.

ACTIVACIÓN DEL PLATERCAEX

También se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Cabe destacar que para la jornada de este jueves se mantienen los avisos de nivel naranja por lluvias hasta las 18,00 horas en el norte de la provincia de Cáceres, y avisos de nivel amarillo por vientos y lluvias en el resto de la región.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante esta situación, la dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad, como circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos.

En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Destaca que los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

El 112 Extremadura ha gestionado desde las 00,00 hasta las 12,00 de este jueves, un total de 1.402 llamadas y 362 incidentes, de los cuales 184 están directamente relacionados con las inclemencias meteorológicas.

Asimismo, se recuerda que se han suspendido las clases y el cierre de los centros educativos para este jueves en las comarcas de Coria, Sierra de Gata, Plasencia y Comarca, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera, provocado por el temporal de lluvia y viento que afecta al norte de la provincia de Cáceres.