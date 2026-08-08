Plasencia recuerda la obligación de desbrozar los terrenos particulares tras el incendio del Berrocal de esta madrugada

Incendio declarado en la madrugada del 8 de agosto de 2026 en el Berrocal de Plasencia, cerca del Palacio de Congresos. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Plasencia ha emitido este sábado un comunicado para recordar la obligación de desbrozar y limpiar los terrenos de propiedad privada tras el incendio que se ha registrado esta pasada madrugada en la zona del Berrocal.

En la nota, el consistorio ha informado del fuego que se ha declarado en torno a las 00,30 horas de este sábado y cuyo origen podría ser intencionado. El incendio comenzó en unos solares de titularidad privada en la avenida de Salamanca y obligó a activar durante una horas el nivel 1 del Plan Infoex por la proximidad al casco urbano.

Finalmente el fuego se estabilizó en torno a las 04,00 horas y no ha causado daños, ni materiales ni personales. "Gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción, el fuego solo afectó a pasto y matorral entre el recinto ferial del Berrocal, Cruz Roja y el Palacio de Congresos y la depuradora, sin registrarse heridos ni desperfectos en viviendas o edificios públicos".

Sin embargo, el consistorio ha señalado que desde finales de mayo ha requerido a los propietarios de parcelas privadas su obligación "legal" de limpiar y desbrozar sus terrenos. "Reiteramos el ruego de colaboración ciudadana para cumplir la ley y prevenir estos incidentes", ha trasladado.

El ayuntamiento también ha destacado que, por su parte, ya realizó el desbroce y posterior limpieza del recinto del Berrocal tras las ferias, manteniendo el suelo público en perfectas condiciones.