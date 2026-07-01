La plaza de toros de Cáceres se convertirá, del 9 al 12 de julio, en cancha internacional del baloncesto 3x3

José Manuel Calderón junto a autoridades y organizadores del FIBA 3x3 masculino y femenino que se celebra en Cáceres del 9 al 12 de julio - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Cáceres se convertirá, del 9 al 12 de julio, en una cancha internacional del baloncesto 3x3 con la celebración de los campeonatos FIBA Women's Series y FIBA Challenger, en los que participarán un total de 32 equipos --16 en cada torneo-- procedentes de todo el mundo.

Italia, Canadá, Países Bajos, República Checa, Chile, Puerto Rico, Portugal, Egipto, Croacia, Eslovenia o España son algunos de los países representados en este campeonato femenino y masculino de esta modalidad olímpica de baloncesto urbano, en la que se usa media pista, una sola canasta y un marcador continuo, con tres jugadores por equipo y partidos de diez minutos o hasta los 21 puntos. Se contabiliza un punto por canasta dentro del arco y dos desde fuera en un formato corto, rápido y de desenlace abierto.

El torneo FIBA Women's Series se celebrará el 9 y 10 de julio, mientras que la Challenger masculina será los días 11 y 12 de julio, en una prueba clasificatoria del FIBA 3x3 World Tour. Con todo ello, Cáceres se convertirá durante cuatro días en epicentro del baloncesto base 3x3 y transforma su plaza de toros en un escenario deportivo de primer nivel, tal y como se ha puesto de manifiesto en la presentación del evento, que ha tenido lugar este miércoles en la capital cacereña.

La competición, en la que colabora la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura junto con el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial, incluirá además una programación complementaria vinculada al baloncesto base, la inclusión y la experiencia de público, con actividades paralelas del 10 al 12 de julio.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha subrayado que "Cáceres sabe acoger, organizar y proyectar eventos de primer nivel" y ha querido reconocer la labor del jugador extremeño José Manuel Calderón, que ha participado en la presentación junto a la jugadora cacereña Sheila Gómez.

"Que Cáceres acoja esta competición es una magnífica noticia para toda la región", ha añadido el consejero, quien ha destacado que "no solo hablamos de una prueba internacional de primer nivel, sino también de actividad para la ciudad, oportunidades para el turismo y el comercio y una manera de acercar el deporte a los jóvenes y a las familias".

León ha indicado que el apoyo a esta iniciativa responde a una estrategia de apostar por los eventos deportivos como motor de desarrollo económico, turístico y social para el territorio. "Por eso desde la Junta seguiremos apoyando iniciativas como esta, que proyectan una Extremadura abierta, ambiciosa y capaz de convertir cada gran evento en un motor de crecimiento", ha concluido el consejero.

En la presentación han participado también el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás y la directora de Operaciones de Gowo, María Esperanza Amarilla.

MARCAR TENDENCIA EN DEPORTE

Mateos ha destacado que "Cáceres vuelve a marcar tendencia en deporte", en el año en el que ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte 2026. "La ciudad se convertirá en escenario internacional del máximo nivel en baloncesto con una modalidad olímpica, dinámica y espectacular como es el 3x3", ha dicho el regidor, que ha señalado que la plaza de toros "será el epicentro de la emoción, con acceso gratuito para todos los aficionados".

En este sentido, ha puesto en valor versatilidad del coso taurino Era de los Mártires como espacio multiusos, y ha recordado que la reforma de la plaza de toros "no era un capricho, sino una oportunidad para contar con un recinto abierto y preparado para acoger eventos deportivos, culturales y de ocio de primer nivel". "Esta competición servirá como escaparate único para Cáceres y su apuesta por combinar grandes eventos de distinta naturaleza", ha concluido.

El vicepresidente Tercero de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, ha recalcado que este evento "nos va a poner en el mapa internacional", ya que se ha celebrado antes en ciudades como Madrid, Málaga, Shangai o Makao, por lo que ha agradecido que se haya elegido Cáceres para posicionar la provincia como foco de promoción del deporte.

La representante de la empresa organizadora y directora de operaciones de Gowo, Esperanza Amarilla, ha señalado que organizar un evento como este es un acto de "orgullo y responsabilidad". "Orgullo porque creemos que Extremadura merece albergar eventos de este nivel y responsabilidad porque queremos estar a la altura de la confianza que habéis depositado en nosotros", ha dicho.

"En Gowo no entendemos el deporte únicamente como una competición, lo entendemos como una oportunidad para generar impacto, para atraer personas, para dinamizar una ciudad y para proyectar una imagen positiva de la tierra", ha añadido, al tiempo que ha invitado a los cacereños a disfrutar de este evento en el que participarán algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo.

La jugadora del CD Al-Qázeres Sheila Gómez, que ha sido elegida como embajadora de este FIBA 3x3, ha incidido en que estos campeonatos de 3x3 suponen "una oportunidad única para mostrar al mundo el potencial deportivo de Cáceres y de Extremadura". "Ver este nivel de competición tan cerca de casa es un privilegio para todos los aficionados y también para quien todavía no conocen esta modalidad, que destaca por su dinamismo, intensidad y gran espectáculo que ofrece", ha destacado.

Por su parte, José Manuel Calderón, ha incidido en la espectacularidad del baloncesto 3x3, un deporte olímpico desde Tokio 2020 que tiene que crecer más en cuanto a número de jugadores y presencia pública, por lo que ha confiado en que estos torneos masculinos y femeninos contribuyan a difundir este deporte.