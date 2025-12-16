La Plaza de Toros de Trujillo (Cáceres) es declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento

Plaza de Toros de Trujillo. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara la plaza de toros de Trujillo como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, garantizando así "la protección y conservación de esta joya arquitectónica del siglo XIX".

Así lo ha indicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha argumentado esta decisión señalando que esta plaza es importante no solo por su antigüedad (1848) sino por su arquitecto, Calixto de la Muela, quien proyectó una de las reformas iniciales del actual edificio del Senado, en Madrid, y el alzado del edificio del polvorín, en el Paseo Alto, en Cáceres.

Durante la Guerra Civil, la plaza de toros se usó como campo de concentración para prisioneros republicanos (entre 1937 y 1939), circunstancia que la dejó en muy mal estado, por lo que el ayuntamiento acometió su reconstrucción en los años cuarenta y, sobre todo, en los años cincuenta.

Se trata de un edificio exento por todos sus lados, si bien en el lado sur tiene adosados los corrales de la plaza. Exteriormente, consta de dos plantas de altura de diferentes dimensiones, ocupando la inferior dos tercios de la altura total. La planta baja se configura con arcos rebajados, ciegos, situados sobre pilastras adosadas, dentro de los cuales se insertan arcos de menor tamaño, igualmente rebajados y dotados de recercos rectangulares.

La planta alta está un poco retranqueada respecto a la planta baja, situándose un pequeño tejadillo de teja árabe entre ambos paramentos de fachada. Esta planta está conformada por pilastrillas adosadas, en medio de las cuales se sitúan las ventanas, muchas de las cuales están cegadas. Además de la 'Puerta Grande' existen otras dos puertas de entrada, las de Sol y Sombra.

En cuanto al interior, cuenta con la disposición usual de las plazas de toros, y la mayor parte corresponde a la fábrica original de 1848, aunque ha sufrido varias reformas. El graderío del tendido es de sillería de granito. En este, pilares de granito sirven de apoyo de barandillas que separan la zona de palcos y protegen las entradas al graderío. Algunas de estas barandillas metálicas son de valor patrimonial, pertenecientes a distintas épocas.

La zona más singular de la plaza es la andanada, donde se sitúan la presidencia, los palcos y parte del graderío. Esta superficie está conformada por una galería cubierta que apoya en columnas toscanas de granito.

Su cubierta no es la original -que debió de ser de madera- y está conformada por viguetas de hormigón y bovedillas de ladrillo, fruto de una reforma en los años cincuenta del siglo XX. La cubierta, a dos aguas, se resuelve mediante el uso de teja árabe.

La plaza tiene también enfermería y desolladero, además de la zona de cuadras y corrales, así como varios habitáculos para las taquillas y aseos. En la actualidad, el inmueble se usa una vez al año, durante las ferias locales, y su aforo es de 8.000 localidades.