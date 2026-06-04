El pleno de la Asamblea aborda este jueves la situación de las plantillas del SES, los daños en la cereza y la vivienda

Imagen de archivo de una sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, día 4, incluye en su orden del día diferentes iniciativas a través de las cuales los grupos parlamentarios debatirán sobre la situación de las plantillas sanitarias en la región, los daños sufridos en la cereza por las borrascas, o el acceso a la vivienda, además del acuerdo UE-Mercosur.

Así, a las 09,30 horas la sesión se iniciará con preguntas de los grupos parlamentarios a consejeros de la Junta. En concreto, Unidas por Extremadura preguntará sobre "problemas" de personal en el Servicio Extremeño de Salud; y el PSOE alertará de una supuesta externalización de terapias en el Cadex de Cáceres, así como sobre los datos de siniestralidad laboral en la comunidad.

Tras ello, será el turno de la designación de tres vocales de la Junta Electoral de Extremadura; y posteriormente se presentará ante el pleno el informe de la Comisión de Peticiones de la Asamblea correspondiente a 2025.

A continuación se sustanciarán tres propuestas de impulso. En la primera, Unidas por Extremadura pedirá al Gobierno de María Guardiola que retome las gestiones con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para la reapertura de la línea ferroviaria Almorchón-Córdoba.

Mientras, el PSOE defenderá dos propuestas de impulso. En una instará a la Junta a desplegar ayudas directas al sector de la cereza tras los daños sufridos por las borrascas; y en la otra pedirá al Gobierno autonómico que incluya en el Plan de Vivienda regional una línea de ayudas que complementen el abono joven de alquiler del Ejecutivo central.

Finalmente, en el turno de propuestas de pronunciamiento, Vox planteará una para instar al Gobierno de España a rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur; y el PP otra para instar al Ejecutivo nacional a modificar el Plan de Inversiones 2027-2031 para garantizar que las mismas sean acordes al crecimiento, necesidades y potencial del aeropuerto de Badajoz.