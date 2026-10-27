El pleno escolar contra la LGTBIfobia reclama formación para que el profesorado detecte y aborde el acoso

Asistentes a IX Pleno Escolar contra el Bullying por LGBTIfobia celebrado en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IX Pleno Escolar contra el Bullying por LGBTIfobia celebrado este martes en la Asamblea de Extremadura ha reclamado formación para que el profesorado pueda detectar y abordar el acoso en las aulas por este motivo de una manera eficaz y también empática.

Del mismo modo ha reclamado protocolos, recursos para aplicarlos y acompañamiento para quienes sufren discriminación, además de políticas públicas de igualdad y diversidad que sean firmes y evaluables, junto a la petición de que las instituciones asuman su responsabilidad a la hora de convertir en realidad sus compromisos.

Los participantes en esta sesión plenaria también han coincidido en la necesidad de que los centros escolares sea lugares seguros en los que el alumnado no tenga miedo de ser quien es y han invitado a las familias a mantener abiertos los espacios de diálogo y confianza.

Cabe destacar que el Pleno Escolar contra el Bullying por LGBTIfobia es una iniciativa de la Fundación Triángulo Extremadura que busca dar voz a la comunidad educativa y promover el compromiso de las instituciones y de la sociedad con la erradicación del acoso escolar por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Durante este sesión, el alumnado participante ha ocupado simbólicamente los escaños parlamentarios para trasladar sus reflexiones, experiencias y propuestas de cara a construir centros educativos seguros y libres de LGBTIfobia.

En esta ocasión, el pleno ha contado con la participación del IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar, así como testimonios en primera persona de alumnos de dicho centro y miembros del colectivo, como ha sido el caso de Helena Moreno, una docente trans que inició su transición mientras ejercía su profesión, una familia homomarental, un menor trans, una alumna bisexual y un joven gay.

Junto a ellos, también han intervenido el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, y la presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado.

Al IX Pleno Escolar contra el Bullying por LGBTIfobia han asistido también diputados de todos los grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea, a excepción de Vox, y representantes de algunos ayuntamientos de la región.

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