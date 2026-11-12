La población de Extremadura crece en 873 personas en el tercer trimestre por la llegada de extranjeros

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MADRID/ MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Extremadura se ha situado a fecha 1 de octubre de 2026 en 1.056.760 habitantes, lo que supone un incremento de 873 personas (0,08%) con respecto a los datos a 1 de julio de 2026.

Un incremento de la población que se ha producido debido a la llegada de extranjeros a la región, ya que según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, durante el tercer trimestre de 2026, Extremadura ha perdido 119 habitantes españoles, y ha ganado 992 residentes extranjeros.

Por provincias, la de Badajoz registra un incremento de la población de 1.021 personas con respecto al 1 de julio (+0,15%), hasta los 668.395 habitantes, mientras que en la de Cáceres se ha producido una reducción de 148 habitantes (-0,04%) hasta los 388.365-

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