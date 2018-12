Podemos cree que en Extremadura podría volver a gobernar la derecha al estar Vara en el lado "más conservador" del PSOE

Publicado 11/12/2018 13:44:41 CET

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha considerado que la "derecha" podría volver a gobernar en la región tras las próximas elecciones autonómicas como consecuencia de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "está posicionado con el sector más evidentemente conservador del PSOE" y de que ha pactado, ha dicho, "recortes" con el PP durante algunos momentos de esta legislatura en la comunidad.

"Vara está posicionado con el sector más evidentemente conservador del PSOE y eso malo para Extremadura, es malo para los extremeños y extremeñas, que no son capaces de entender por qué Vara no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Andalucía, que puede pasar aquí dentro de cinco meses, que si haces políticas con la derecha la gente te va a quitar el apoyo", ha declarado en rueda de prensa este martes en Mérida.

Tras indicar que "sin duda" hay que hacer un "análisis autocrítico" de lo que ha "ocurrido" en las elecciones en Andalucía, ha afirmado que "no hay que ser muy listo" para haberse dado cuenta de que iba a "suceder" el "cálculo" de que los votantes socialistas iban a "retirar el apoyo" al PSOE cuando "ve cómo sus dirigentes hacen políticas de derechas y de recortes".

"Lo que no sabíamos el nivel o el calibre de la caída que iban a suceder", ha reconocido Jaén sobre los resultados del PSOE en Andalucía, y ha recordado que el PSOE también se ha sumado al "discurso" de la "derecha" sobre la "cuestión territorial", algo que a su juicio "también les iba a penalizar" y los socialistas "no han sido capaces de verlo".

"Se pensaban que eran invencibles, que eran indestructibles, que iban a estar en Andalucía otros 35 años más gobernando los de siempre y se han equivocado", ha subrayado el secretario general de Podemos en la región, quien ha dicho también que él cree que "esto puede pasar en Extremadura, no en el mismo tono, en el mismo nivel".

"No en el mismo tono, no en el mismo nivel, pero también se puede vivir en Extremadura un PSOE que se considera invulnerable, que no sabe negociar, que no sabe ceder, que no sabe escuchar, y que cuando sigue la agenda política de la derecha, cuando pacta recortes como hace Vara con la derecha es muy fácil que tu gente te quite el apoyo y la derecha tenga suficiente apoyo electoral, aunque esté fragmentado, para poder gobernar aquí", ha dicho.

"Eso nos puede pasar en Extremadura, por supuesto que sí", ha incidido Jaén, quien ha advertido de que para evitar que gobierne la derecha "hace falta un proyecto que mire hacia el futuro" y que dote a los ciudadanos de "dignidad".

En este punto, ha criticado que se está produciendo un caso "inverso" de Vara con el proyecto de Castiblanco y una "idea loca de plantar casinos en Extremadura", cuando en realidad existe una "reclamación constante de pensionistas, del 8 de marzo, del tren" con el "hilo conector" de la "dignidad". "No queremos ser la escombrera del resto del país", ha espetado.

Sobre este respecto, ha lamentado que mientras que "hay una preocupación en las familias creciente con el aumento de las adicciones al juego" el presidente de la Junta plantea "el maná" de construir "otra vez más casinos"; y ha abogado por el contrario por aumentar el apoyo a la pequeña y mediana empresa, fijar la población en los pueblos, y reactivar los puntos de activación empresarial, para construir una "Extremadura real que haga que los jóvenes se queden a trabajar" en la región.

De este modo, se ha preguntado "¿en qué demonios está pensando?" Fernández Vara con un proyecto que además "es mentira" y que supone a su juicio "castillos en el aire" con "ideas locas como es plantar casinos en Extremadura".

Ha criticado, así, "en un presidente que se dice socialista tener que escuchar ideas de este calibre después de haber estado pactando dos años recortes con el PP"; al tiempo que ha recordado que Vara "apostó por que gobernara Mariano Rajoy".

SITUACIÓN EN CATALUÑA

Por otra parte, al hilo de una iniciativa que el PP defenderá en la Asamblea de Extremadura para pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, Álvaro Jaén ha advertido de que la "cuestión territorial" ha sido "muy utilizada" políticamente por determinados partidos para "confrontar una parte del país con otra", con el objetivo de "intentar obtener réditos electorales"; y ha abogado por "derrotar" al "independentismo" desde las "urnas" y de forma "democrática".

Al respecto, ha considerado que existe "incapacidad de los distintos actores" para resolver el "conflicto" en Cataluña por la "vía pacífica", algo esto último que a su juicio "está cada día más lejos" de conseguirse debido a que "se ha producido una carrera para ver quién confronta más con Cataluña", lo cual según ha afirmado también ha "arrastrado" al PSOE.

En este sentido, ha añadido que la "torpeza" del PSOE de apoyar en su momento con el PP la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña podría provocar, ha dicho, que se vean "comprometidos" ahora los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por otra parte, Jaén ha criticado también la postura del PP en Extremadura de hablar "constantemente" de Cataluña y de cuestiones que "no" son "problemas" de los extremeños, lo que a su juicio se produce debido a que aquel partido "no tiene proyecto de país y de región", y ha añadido que esta situación está llevando a los 'populares' a una "caída libre" con la que además están "alimentando a otros partidos".

CAZA Y TOROS

También, sobre el posicionamiento de Podemos Extremadura relativo a la caza, Álvaro Jaén ha subrayado que tiene "clarísimo" que su partido en la comunidad está "con el sector" de la caza como actividad "deportiva y económica muy importante en la región".

Al mismo tiempo, ha defendido que la caza "social y pública" sea "compatible" con otras actividades económicas "igual de importantes" para Extremadura como la ganadería, ha dicho. "La caza es una actividad económica y creemos que hay que apostar por ella de manera decidida y compatibilizándola con la ganadería", ha espetado.

Finalmente, sobre el sector de la tauromaquia ha dicho que a su juicio "los toros no deben estar subvencionados públicamente". "Quienes quieran toros, me parece muy bien, que se lo paguen", ha concluido Jaén, quien ha añadido que su partido apuesta por inversiones para luchar contra el paro, la desigualdad y la despoblación como aspectos "mucho más prioritarios" que "estar dando subvenciones públicas a la tauromaquia".