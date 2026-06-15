Un pograma del Sepad y Adenex ofrece 750 plazas destinadas a mayores para descubrir lugares destacados de Extremadura

Participantes en el programa 'Extremadura Verde en la Mirada' que impulsan el SEPAD y ADENEX. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) pondrán en marcha este otoño una nueva edición del Programa de Turismo Rural y Medioambiental para Personas Mayores 'Extremadura Verde en la Mirada', que permitirá a unas 750 personas descubrir algunos de los espacios naturales, culturales y patrimoniales más destacados de Extremadura.

El programa, que nació en 1998 y fue pionero en España al combinar envejecimiento activo, educación ambiental y turismo sostenible, continúa consolidándose como una de las iniciativas de referencia para las personas mayores de la región.

Tras su recuperación en 2022, después de más de una década sin celebrarse, la propuesta ha mantenido una elevada demanda, incrementando progresivamente el número de plazas ofertadas, suponiendo la edición de 2026 un importante crecimiento respecto al año anterior, indica la Junta en una nota de prensa.

Al aumentar el SEPAD la financiación destinada al proyecto, ADENEX podrá incrementar el número de destinos y viajes programados, facilitando que más personas mayores de 60 años residentes en Extremadura puedan acceder a una experiencia que combina naturaleza, cultura, convivencia y bienestar.

El objetivo del programa es promover un envejecimiento activo y saludable mediante actividades que favorecen la socialización, la participación y el contacto con el medio natural.

Los viajes están diseñados para ofrecer experiencias enriquecedoras que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social, al tiempo que fomentan el conocimiento y la valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de la región.

La programación de este año estará formada por 15 viajes a 12 destinos diferentes, con propuestas de uno, dos y tres días de duración y entre los enclaves seleccionados figuran el Monumento Natural Cerro Masatrigo y Cabeza del Buey, el Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos de Sierra de Fuentes.

Asimismo, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, El Bosque de To, Torre de Don Miguel y la Ruta de los Molinos, Cancho Roano y Zalamea de la Serena, Tierra de Barros, Badajoz, el Valle del Alagón, el Valle del Jerte, el Valle del Ambroz y la Sierra de Béjar, así como Las Hurdes y la Sierra de Francia.

Todos los viajes han sido diseñados para combinar patrimonio natural, cultura, tradiciones, gastronomía y convivencia, permitiendo a las personas participantes descubrir algunos de los rincones más singulares de Extremadura y su entorno.

Además de los desplazamientos, los itinerarios incluirán visitas guiadas, actividades interpretativas, experiencias culturales, encuentros con agentes locales y propuestas relacionadas con las tradiciones, la gastronomía y la biodiversidad de los territorios visitados.

Desde ADENEX destacan que 'Extremadura Verde en la Mirada' va mucho más allá de un programa de viajes. Se trata de una iniciativa que busca generar vínculos entre las personas participantes, despertar el interés por el entorno y ofrecer nuevas oportunidades para disfrutar, aprender y compartir experiencias en grupo.

La difusión del programa comenzará a principios de junio y las inscripciones se abrirán el próximo 18 de junio a través de los canales habilitados por ADENEX. La información estará disponible en los Centros de Mayores del SEPAD y la página web tanto de ADENEX, como del SEPAD.

Con esta nueva edición, ADENEX y el SEPAD reafirman su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores extremeñas, promoviendo alternativas de ocio activo que favorecen el bienestar físico, emocional y social, al tiempo que acercan a los participantes a la riqueza natural y cultural de Extremadura.