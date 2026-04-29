La Policía desarticula un punto de venta de drogas "muy activo" en Mérida y detiene a dos personas

Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 23 de abril, en Mérida, a un hombre y una mujer por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, y han desarticulado un punto de venta "muy activo".

Cabe destacar que al varón le constaba en vigor una requisitoria judicial para su ingreso en prisión, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de las informaciones de la brigada de seguridad ciudadana de la propia comisaría, en las que se informaba del "aumento considerable" de personas drogodependientes en la Avenida Portugal de Mérida.

Las primeras gestiones llevadas a cabo por el grupo de estupefacientes de policía judicial, centradas en la posibilidad de la activación de un punto de venta en la zona, dieron sus frutos, y se logró la localización exacta de este punto y las personas que estarían dirigiéndolo, tratándose de un hombre y una mujer "de sobra conocidos por los agentes".

Durante las numerosas vigilancias discretas llevadas a cabo por los agentes, se percataron de que el varón investigado no salía del domicilio, debido a que al mismo le constaba una requisitoria judicial para su ingreso en prisión.

Con toda la información necesaria y con la preceptiva autorización judicial, la tarde del pasado 23 de abril se procedió a la entrada y registro domiciliario en la mencionada Avenida de Portugal, lugar en el que se intervinieron 13 gramos de cocaína, hachís y diversos útiles para la confección de las distintas dosis de sustancias estupefacientes.

Tras ello, se procedió a la detención de los dos investigados, ambos por un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, y el varón por una requisitoria judicial para ingreso en prisión.

Los detenidos, una mujer y un hombre, de 27 y 37 años de edad, respectivamente, con antecedentes anteriores, tras la instrucción pertinente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión del varón.