La Policía detiene a una persona relacionada con la muerte del cantaor Matías de Paula

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida este martes, 19 de mayo, por su presunta relación con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula, el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

La detención se ha producido en una zona próxima a la localidad de Magacela, próxima a la localidad en la que se produjo el crimen, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Cabe recordar que la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones sobre este caso, por lo que la Policía Nacional ha declinado ofrecer más datos sobre la identidad de la persona detenida, así como sobre su implicación en los hechos.