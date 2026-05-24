La Policía incauta un artilugio en Badajoz que podría ser un lanzagranadas usado

BADAJOZ 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía ha incautado este domingo un artilugio en Badajoz que asemeja un lanzagrandas usado y viejo, aunque está a la espera de que los expertos confirmen las características del objeto, según han informado fuentes policiales a Europa Press.
La Policía Local de Badajoz habría incautado el artefacto en la madrugada de este domingo, tras perseguir a dos varones que iban en una motocicleta por la barriada de Antonio Domínguez, tal y como han informado varios medios regionales, que han adelantado la noticia.
El objeto se habría caído de la motocicleta y podría ser un lanzagranadas que ya estaría usado, por lo que sería inservible, pero fuentes policiales matizan que todas estos aspectos deberán ser confirmados por expertos.