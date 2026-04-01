La Policía investiga un alunizaje en un establecimiento del centro comercial El Faro de Badajoz

BADAJOZ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Extremadura ha abierto una investigación en torno al alunizaje que ha tenido lugar la pasada noche en un establecimiento del centro comercial El Faro de Badajoz, en el que los autores iban "encapuchados" y "con guantes" y luego han huido en un segundo coche.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha destacado que se está investigando el suceso y que está haciendo "el inventario oportuno para ver qué han robado y cuánto".

De este modo está en trámites de investigación, y "probablemente" el coche empleado en el alunizaje podría ser robado aunque no lo sabe "con seguridad.

"Muy probablemente", ha reconocido, para incidir en que la Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación y en que se está trabajando y haciendo las "averiguaciones oportunas", además de llevar a cabo un inventario "de lo que hayan podido robar", algo que "todavía" no se sabe.

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