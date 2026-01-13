La Policía investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo - CNP

BADAJOZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género a la espera de su confirmación el fallecimiento de una mujer de 78 años en la ciudad de Badajoz.

El el presunto autor, su marido de 81 años, fue detenido por estos hechos y ha ingresado en prisión, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Estas mismas fuentes han confirmado que este pasado lunes ha fallecido una mujer en el Hospital Universitario de Badajoz "presuntamente por lesiones causadas por un caso de violencia de género", en relación a lo cual han matizado que está en investigación y "aún no" se cuenta con la "confirmación definitiva".

La "agresión" se produjo el pasado viernes y, en principio, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz está llevando el caso, han detallado, junto con que no se cuenta todavía con los datos de la autopsia.