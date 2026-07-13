La Policía Local de Cáceres realizó hasta junio 880 pruebas de alcoholemia y drogas y 125 dieron positivo

Policía Local de Cáceres haciendo un control de alcoholemia - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cáceres ha realizado en el primer semestre del año un total de 880 controles de alcohol y drogas a los conductores de la ciudad; concretamente se han llevado a cabo 857 pruebas de alcoholemia, de las que 104 arrojaron resultado positivo, y 23 pruebas de detección de drogas, con 21 resultados positivos.

Cabe recordar que las pruebas de alcoholemia y las de detección de drogas responden a procedimientos diferentes, ya que mientras que los controles de alcohol pueden realizarse de forma preventiva y aleatoria dentro de los dispositivos de vigilancia, las pruebas de drogas se practican habitualmente cuando existen indicios de consumo, tras la comisión de una infracción o cuando el conductor se ha visto implicado en un accidente, por lo que el porcentaje de positivos no es comparable entre ambos tipos de controles.

Los datos los ha dado a conocer este lunes el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, en el marco de una campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), que se desarrollará hasta el próximo 19 de julio, y en la que colabora la Policía Local de Cáceres.

Muriel ha señalado que la participación del ayuntamiento en esta campaña responde al compromiso que mantiene la Policía Local con la seguridad vial y ha incidido en que estos controles "no son una actuación puntual, sino que forman parte del trabajo diario que realizan nuestros agentes durante todo el año para prevenir accidentes y proteger la vida de las personas".

El responsable municipal ha visitado uno de los dispositivos de control desplegados por la Policía Local en la avenida de la Hispanidad, donde varias patrullas, apoyadas por el furgón de atestados del cuerpo, han realizado pruebas de detección de alcohol y drogas a los conductores.

Muriel ha recordado asimismo que la Dirección General de Tráfico impulsa esta campaña para reforzar la prevención frente a uno de los principales factores de riesgo en la conducción. Según los datos de la DGT, el alcohol estuvo presente en el 12% de los siniestros viales registrados en 2024 y fue un factor concurrente en el 28% de los accidentes con víctimas mortales.

Por ello, ha insistido en que "la única tasa segura para conducir es 0,0" al tiempo que ha agradecido "la profesionalidad y el compromiso" de la Policía Local de Cáceres y ha destacado que el ayuntamiento cacereño seguirá colaborando con la DGT en todas aquellas campañas dirigidas a mejorar la seguridad vial, "reforzando al mismo tiempo la labor preventiva que el cuerpo desarrolla de forma permanente en la ciudad".