La candidata del PSOE al Congreso por Cáceres, Irene Pozas, en un acto en Talayuela, a 20 de noviembre de 2026. - PSOE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

TALAYUELA (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE al Congreso por Cáceres, Irene Pozas, ha intervenido este viernes en un acto público en la Casa de Cultura de Talayuela, en el que ha defendido que "la verdad prioridad nacional son los derechos humanos", al tiempo que ha reivindicado el papel de las instituciones públicas como herramientas de cohesión social, defensa de los derechos humanos y fortalecimiento de los servicios públicos frente a lo que ha definido como la estrategia de confrontación y "barro" de la derecha.

En el encuentro han participado también el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina; el secretario general del PSOE de Talayuela, Jesús González Melo; y el candidato socialista a la alcaldía de Talayuela, Luis Miguel Martín.

Durante su intervención, Pozas ha denunciado "la crueldad" de PP y Vox dando la espalda al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que se venía impartiendo en dos centros educativos de Talayuela. "No están las instituciones para levantar fronteras entre vecinos y vecinas, entre jóvenes y adolescentes. Y por eso esta campaña del 29 de noviembre es tan importante. Aquellos que hablan de lo nacional... ¿Sabéis cuál es la verdadera prioridad nacional? La de los derechos humanos. Ninguna sociedad puede avanzar dejando atrás a parte de su gente".

Asimismo, la candidata ha puesto el foco en el "impacto cotidiano" de estas decisiones en la infancia y en los centros educativos: "No me imagino cómo se tiene que sentir una niña o un niño que está en un colegio y que no puede comunicar cualquier necesidad que tenga".

La candidata socialista también ha denunciado los "constantes ataques e insultos" dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante "la falta de argumentos", según ha señalado el PSOE en un comunicado.

"Hemos escuchado absolutas barbaridades al presidente del Gobierno. A mí no me gustaría que eso lo sufriera ni mi padre, ni mi tío, ni mi hermano, ni mi compañero de trabajo, ni a nadie. Yo podré estar en desacuerdo en algunas cosas, claro que sí, pero el insulto y la violencia lo que generan es más insulto y más violencia. Y eso es lo que quiere la derecha: quiere confrontarnos, quiere tenernos entretenidos para no contarnos que lo que realmente está haciendo es quedarse con el dinero y no repartirlo entre todos", ha señalado.

Frente a ese modelo, Pozas ha defendido los compromisos y hechos del Partido Socialista con el desarrollo de la provincia y del entorno rural, poniendo como ejemplo la gestión municipalista de la Diputación de Cáceres, gobernada por el PSOE, "de cada euro del presupuesto de la Diputación de Cáceres, 78 céntimos se destinan a los pueblos. Eso sí es meter dinero en los pueblos, eso es también prioridad nacional", ha defendido.