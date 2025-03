El PP acusa al PSOE de Extremadura de romper el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al "politizar" el 8M

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Extremadura, Teresa Tortonda, ha acusado al PSOE de romper el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al "politizar" el Día Internacional de la Mujer en la región tras no suscribir el manifiesto al respecto.

Tortonda ha recordado que en ese pacto de Estado los partidos se comprometieron a hacer "buena política" y a no "politizar" determinadas cuestiones, además de a trabajar para que las mujeres siguieran adquiriendo derechos y por la igualdad.

"Nos encomendamos el que no politizásemos, el que hiciésemos buena política, pero que no politizásemos este tema. Donde no hubiese nunca esos rifirrafes en los que precisamente el PSOE ha caído esta semana del 8 de marzo", ha señalado.

Por ello, la 'popular' ha insistido en que a su partido no se el puede "dar lecciones" porque ha estado "siempre donde tiene que estar". "En esa defensa, sin politizar, sin hacer esas malas políticas, sin repartir carnés de ningún tipo", ha subrayado Tortonda en rueda de prensa.

