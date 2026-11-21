La cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, atiende a los medios de comunicación en Trujillo, junto al vicesecretario de Educación del PP, Jaime de los Santos, y la candidata al Senado, Inés Rubio, a 21 de noviembre de 2026. - PP DE EXTREMADURA

Promete una ley educativa que se pactará con docentes, inspectores y familias

TRUJILLO (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, ha defendido que su formación lleva "el plan más ambicioso" en materia de Formación Profesional, un plan en el que se ha estado trabajando con los sectores "durante más de un año" y que contempla acercarse a las empresas para conocer sus necesidades y adaptar la FP a esas demandas.

Teniente, que ha atendido a los medios de comunicación en Trujillo junto con el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y la alcaldesa de la localidad y candidata número dos al Senado, Inés Rubio, ha explicado que, en caso de ganar las elecciones del 29 de noviembre, lo primero que hará el PP relacionado con la FP será "mapear" las necesidades productivas e industriales del tejido empresarial y después adaptar la formación a la demanda de las empresas.

"No puede ser que tengamos el país con mayor tasa de desempleo juvenil y que no encontremos trabajadores para trabajar en ningún sector, ni en la vivienda, ni en la hostelería, ni en el campo", ha señalado Teniente.

Durante sus declaraciones, la candidata 'popular' también ha resaltado las medidas puestas en marcha por la presidenta de la Junta de Extremadura, y del PP extremeño, María Guardiola, para adaptar la FP a las necesidades empresariales de la región.

"En Extremadura estamos con más de 850 ciclos de FP, récord en oferta, en alumnos, y un proceso de integración de la FP, un grado de integración, de un 80%. Esa es la clave del éxito", ha defendido Teniente.

Por su parte, el vicesecretario General de Educación e Igualdad del PP, Jaime de Los Santos, ha trasladado otras promesas electorales del PP, como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años --una medida que se aplica en Extremadura-- o que las bajas de paternidad y maternidad dejen de ser coincidentes y que sean una detrás de la otra para garantizar "algo imprescindible como es el apego" de los recién nacidos.

De Los Santos ha criticado también la "nefasta" ley educativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la LOMLOE, que "ha dejado de hacer obligatoria la enseñanza de la regla de tres para, sin embargo, hablar del álgebra con perspectiva de género" o en la que "ya no se habla de la historia de España".

En cambio, el 'popular' ha prometido "más educación, mucho más respeto al profesor" y una ley que "será la que se pacte por parte de los docentes, de los equipos directivos, de los representantes, de los inspectores de educación" y en la que participarán, "por supuesto", las familias.

"Será una ley que, en tanto y cuanto provenga del ecosistema educativo, los políticos tendremos la obligación, quienes tengan la responsabilidad en el ministerio, de arbitrar y, por supuesto, de aprobar en las Cortes Generales y a ver qué partido se atreve a no decir 'sí' a un texto que quienes la habrá diseñado serán los expertos en la materia", ha enfatizado el vicesecretario de Educación del PP.