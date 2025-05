El PP cree que Gallardo con su anuncio de entrada en la Asamblea hace una "confesión de culpabilidad encubierta"

MÉRIDA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, considera que con su anuncio de entrada en la Asamblea el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, además de buscar ser "aforado" lo que hace es "una confesión de culpabilidad encubierta" en el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

"Lo que ha hecho Gallardo es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado", ha espetado el 'popular' después de que el líder de los socialistas en la comunidad "con nocturnidad y alevosía" haya anunciado este viernes su deseo de integrarse como diputado en la Asamblea.

"Este viernes hemos sido testigos de una confesión de culpabilidad encubierta por parte de Miguel Ángel Gallardo. A las 14,15 horas, inmerso en un proceso judicial, procesado, y a las puertas de un juicio oral, Gallardo ha anunciado que vendrá a la Asamblea de Extremadura donde será aforado. ¿Qué hay detrás de esta decisión?", se ha preguntado Sánchez Juliá, quien ha pedido que el secretario general del PSOE autonómico explique "qué es lo que teme ahora" con esta decisión.

"¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué toma esta decisión cuando está más cerca del banquillo de los acusados que del escaño?", ha cuestionado el portavoz del PP extremeño, que entiende que "lo que ha hecho Gallardo es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado".

En este sentido, ha añadido que Miguel Ángel Gallardo a su juicio se contradice "continuamente", y "hace lo que dijo que no haría", ya que "primero firmó un código ético que decía que saldría del partido si se le abría juicio oral, y luego se lo acomodaron cambiando las reglas; después dijo que no vendría a la Asamblea hasta que terminara el proceso judicial, y ahora que le ve las orejas al lobo está llamando desesperadamente a las puertas del parlamento".

Así, incide Sánchez Juliá en que "Gallardo ha tomado esta decisión jugando a la ruleta rusa, sin decir qué compañero va a dimitir" para que él pueda obtener acta de diputado. "Si no sabe cuándo va a entrar en la Asamblea, si no sabe quién del Grupo Socialista dimitirá y le pasarán la katana, ¿por qué lo anuncia? ¿O hay algo detrás que no nos han contado?", ha comentado Sánchez Juliá.

"Estamos viviendo un escándalo nacional, algo inédito en la política que en pleno procedimiento judicial use estas sucias artimañas", ha lamentado el 'popular' en alusión a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz; tras lo cual ha afirmado que "hoy Gallardo, después de convertir la Diputación de Badajoz en un chiringuito creándole un cargo al hermano de Pedro Sánchez, inicia su intento de huída de la justicia confesando de manera encubierta".