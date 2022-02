PP cree que sin medidas concretas como un régimen fiscal especial la ley extremeña para la despoblación será "filosofía"

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Popular en la Asamblea Diego Sánchez Duque ha subrayado que su formación tratará de negociar hasta el último momento que la futura Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura incluya "medidas concretas", entre ellas la solicitud de un régimen fiscal especial para la comunidad, para hacer "atractivo" el medio rural a familias y empresas.

Sánchez Duque señala que las 68 enmiendas consensuadas por los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea, que desde el inicio tramitan de forma conjunta la propuesta de ley, son "literatura" y "filosofía" que dejarán el texto como un mero "catálogo de intenciones". "Eso cambia poco", ha dicho.

En una rueda de prensa este jueves, tras el fin del plazo de presentación de enmiendas, ha señalado que su formación ha sido la única que ha presentado enmiendas para su debate a fin de ser incorporadas al texto definitivo de la ley, que podría aprobarse este mismo mes de febrero.

Y es que, ha señalado, su grupo se comprometió desde el inicio a presentar "propuestas ambiciosas" para otorgar al medio rural "herramientas útiles" que lo hagan "más atractivo" para atraer familias y empresas.

Según los 'populares', el medio rural necesita un "hecho diferencial" para atraer población e inversiones, con propuestas como medidas fiscales, destrabar la burocracia, simplificación administrativa... en definitiva, medidas que "faciliten la vida de la gente".

Por ello, no ha ocultado la "profunda decepción" del PP ante la respuesta del Gobierno regional, que de las 27 enmiendas presentadas por los 'populares' ha rechazado 24 y solo tres han sido transaccionadas, en lo que consideran que la Junta demuestra tener "poca voluntad política" para sacar adelante la ley que considera necesita el medio rural extremeño.

Por ello, han vuelto a registrar estas 24 enmiendas para seguir negociando hasta la aprobación definitiva de la ley en el Pleno del parlamento autonómico.

Sánchez Duque ha insistido en que la prioridad del PP en esta materia pasa por "integrar un importante paquete fiscal", que impulse el emprendimiento, la natalidad o el acceso a la vivienda, pero "la Junta huye, no quiere hablar de esto", ha afirmado.

"¿Cómo una persona va a decidir mudarse a una zona de baja población para emprender si no le ofrecemos una serie de ventajas?", ha afirmado, para añadir que se necesitan "hechos diferenciales". "Tiene que haber un plus, nos guste o no", ha reiterado, porque de lo contrario "poco podemos avanzar en el reto demográfico".

Y en este punto, la medida "estrella" de los populares, que ha sido rechazada, es solicitar un régimen fiscal especial para Extremadura, planteamiento que debe llevar el Gobierno central ante Bruselas, que tiene la última palabra.

Una medida que, ha afirmado, se encuentra es la número 279 del borrador de la estrategia de reto demográfico. "Es una medida suya, pero la rechazan si la planteamos nosotros", ha dicho.

Con respecto a la tramitación de la propuesta de ley, ha reconocido que se siente "ninguneado", y ha vaticinado que la ley se aprobará, con titulares en los medios de comunicación que harán referencia al consenso de los grupos, si bien el diputado 'popular' ha reiterado que hay que entrar en el contenido de la misma para comprobar que necesita incorporar medidas concretas.

Y es que, los populares han apoyado las 68 enmiendas "por no romper el consenso", si bien estas "no dicen prácticamente nada". "Es un petardazo", ha sentenciado.