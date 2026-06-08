El PP critica la "oposición destructiva" en Extremadura ante las cuentas "más ambiciosas de la historia"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha criticado la "oposición destructiva" que existe en la región ante las cuentas "más ambiciosas de la historia" y a las que PSOE y Unidas por Extremadura han presentado sendas enmiendas a la totalidad que serán debatidas este martes en la Asamblea.

Este debate, en opinión de Núñez, volverá a poner "frente a frente" dos formas "muy distintas" de entender Extremadura, ya que, de un lado, habrá un gobierno que presenta unos presupuestos con "más inversión, menos presión fiscal, más oportunidades y el fortalecimiento de los servicios esenciales" y, del otro, una oposición que vuelve a situarse en el "bloqueo permanente".

"Nuestra región puede presumir del mayor descenso de paro y cuenta con las mejores cifras de empleo de los últimos 30 años, bajando de los 62.000 desempleados y con unos presupuestos históricos que alcanzan los 8.854 millones de euros. De estos, el Gobierno regional invertirá un total de 409 millones de euros en los municipios extremeños durante este año 2026", ha expuesto en rueda de prensa.

Así, ha vuelto a incidir en que, "mientras algunos viven empeñados en vivir al margen de esa realidad", la oposición en Extremadura "continúa instalada en el no por sistema" y, como ha recalcado, PSOE y Unidas por Extremadura tendrán que explicar a los extremeños por qué han decidido decir no a estas cuentas.

"Han decidido decir no a unos presupuestos que consolidan el crecimiento de Extremadura, porque mientras el gobierno de María Guardiola comparece en la Asamblea para defender unas cuentas récord, pensadas para mejorar la vida de los extremeños, otros siguen instalados en una oposición destructiva y en una profunda crisis de credibilidad", ha aseverado.

A preguntas de los medios por cómo afronta el PP debate de las enmiendas a la totalidad, Luis Miguel Núñez ha confiado en que las cuentas puedan contar con el apoyo mayoritario de todos los grupos y sea la "herramienta transformadora" para este año 2026.

De esta forma, y tras superar el trámite de las enmiendas a la totalidad, algo que previsiblemente ocurrirá por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, llegará el turno de las enmiendas parciales, sobre el que confía en que sean "enriquecedoras".

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