El PP critica que Vara construya su discurso "sobre la ficción" en un tiempo en el que son necesarias las "certezas"

MÉRIDA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, construya su discurso "sobre la ficción" en un tiempo en el que son necesarias las "certezas".

De esta forma, ha valorado Teniente el mensaje de fin de año pronunciado esta pasado jueves por el líder del Ejecutivo regional, quien en su opinión ha cerrado el año "alejado total y absolutamente de la realidad de Extremadura y de los extremeños", tal y como "lo empezó y lo ha seguido".

En esta línea, Teniente ha lamentado que Vara hable de "objetivos conseguidos" y de logros que "sencillamente no existen" y que "no son verdad", algo que es "muy preocupante".

De esta forma, ha criticado que Vara lleve una "legislatura y media" diciendo que es el momento de Extremadura y que hay "grandes proyectos industriales esperando" y cuando el PP pide resultados contesta "lo de siempre", que Extremadura "tiene agua, que tiene tierra y que tiene sol y eso ya lo sabemos".

También ha considerado que no se puede seguir repitiendo que Extremadura tiene la mejor oferta del país para asentar industria y grandes empresas porque es "falso", ya que "ninguno" de los proyectos anunciados "se ha consolidado" y porque el "socialismo asfixia además con más impuestos que en ningún lugar de España".

"Es muy preocupante que Vara siga instalado en un discurso que es una promesa en espiral permanente, es una promesa en espiral que no termina nunca, que repite y repite y no nos lleva a ningún sitio", ha indicado.

NO SE CENTRÓ EN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA REGIÓN

En su intervención, Teniente ha recalcado que al PP no le ha sorprendido que Vara no se centrase en su mensaje de fin de año en algunos de los principales problemas de la región como la despoblación, la pobreza, la precariedad de los jóvenes, la tasa de paro de las mujeres, que duplica la de los hombres, o de la inflación en la región.

Además, ha considerado la 'popular' que la "cara es el espejo del alma" y el rostro de Vara este jueves durante su discurso "no derrochaba ilusión ni ganas de seguir" sino "derrota", a lo que ha añadido que la "realidad" de la región es lo que olvida Vara en sus discursos.

"España y Extremadura necesitan un nuevo tiempo, no puede ser la política una carrera de repetir mentiras e incumplimientos, hay que revolucionar la política con la verdad y con la responsabilidad", ha aseverado Teniente.

En esta línea, la portavoz del PP en la Asamblea ha indicado que su partido siente que de la pandemia no se va a salir "más fuertes" y que a la "adversidad de la pandemia" se une la "adversidad de un gobierno en España que nos miente, que incumple, que no está cumpliendo con los principios esenciales de un Estado de derecho, que está pisoteando derechos fundamentales y no tiene conciencia democrática para dirigir un país".

"Y aquí tenemos a un Vara que sigue fielmente los dictados de Pedro Sánchez. No nos merecemos esto en Extremadura ni en España después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor y después de seguir con las dificultades. Así terminamos el fin de año, pero tenemos que lanzar un mensaje de esperanza y la esperanza es hacer de esta realidad otra distinta con las políticas que está impulsando, que pide y que exige el Partido Popular", ha recalcado.