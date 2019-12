El PP critica que Vara en su discurso de fin de año "calla y otorga" ante la "investidura del chantaje" de Sánchez

Publicado 31/12/2019 13:48:40 CET

CÁCERES, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso de fin de año "calla y otorga" ante la "investidura del chantaje y de la cesión al independentismo" acordada --ha dicho-- por el socialista Pedro Sánchez.

"Es un acuerdo bajo un chantaje, una cesión sin precedentes en la historia de nuestra democracia que debería avergonzar a cualquier y a cualquier socialista de bien y (Vara) no le dedicó ni una sola palabra al tema", ha subrayado en rueda de prensa este martes en Cáceres la 'popular', quien ha considerado que "no se puede aportar menos y no se puede defraudar más en un discurso con la situación tal delicada, con la que está cayendo en España y en Extremadura".

Tras reconocer que esperaba "poco" del discurso de Vara, ha añadido que "ha dicho poco o nada, más allá de las obviedades de siempre, de ese discurso de mero trámite, vacío y perdido"; al tiempo que ha reconocido que "ha sorprendido" Vara "no por lo que ha dicho, sino por lo que ha callado".

"No se puede aportar menos y no se puede defraudar más en un discurso con la situación tan delicada, con lo que está cayendo en España y en Extremadura", ha incidido Teniente, quien ha considerado que Vara "defraudó" porque "el silencio no puede ser la respuesta ante lo que está pasando" de cara a la conformación de gobierno a nivel nacional.

"Sánchez ha pactado ya con los independentistas y Vara no sólo no se ha ido del PSOE como prometió sino que se queda para avalar el chantaje con su silencio", ha afirmado la 'popular', quien también ha considerado que Vara en su discurso de fin de año "defraudó porque ese silencio atronador es incompatible con alguien que dijo que Sánchez iba a destrozar España como había destrozado su partido y lo va a conseguir".

"Defraudó porque ya sabíamos que tenemos un presidente que falta a su palabra, a su compromiso, a su coherencia... ahora está faltando también a sus principios", ha espetado Teniente de nuevo en alusión a Vara.

De igual modo, ha considerado "inexplicable" y "muy triste" que "no haya dedicado (Vara) ni una sola palabra en su discurso en un día como el de ayer en el que se conocía que hay un informe de la Abogacía del Estado para contentar a Esquerra y blindar la investidura (de Pedro Sánchez)".

"Ayer se publicó también que Extremadura sufre la última bofetada al campo extremeño con ese cerrojazo al cultivo del cava durante tres años por imposición de Cataluña, parte del precio que se paga por Sánchez a Cataluña", ha criticado la 'popular', quien se ha preguntado si Vara no tiene "nada que decir" ante esta situación.

GOBERNAR CON MAYORÍA ABSOLUTA

Por otra parte, la portavoz del PP en la Asamblea ha indicado también en referencia a Vara que "un discurso institucional no puede servir para decir una cosa y hacer la contraria", ya que "decir que (Vara) va a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta es un chiste", toda vez que "sus hechos no lo demuestran" en cuestiones como la supresión de la limitación de mandatos del presidente de la Junta aprobada ya en la comunidad.

También, ha considerado que "decir que (Vara) va a firmar un plan de empleo con los agentes sociales no es una novedad, es lo de siempre, es más de lo mismo", además de que "es también un chiste si no se refiere a la reclamación inmediata al Gobierno de Sánchez como hizo con Rajoy de un plan de empleo de 200 millones de euros" para Extremadura.

Al mismo tiempo, ha criticado que "decir (por parte de Vara) que la despoblación se solventa con más inmigración no es una solución, es irresponsable", porque "la inmigración no es la solución para la despoblación", sino que --añade la 'popular'-- "la solución para la despoblación son más empresas, más industrias, más empleo, más oportunidades, más competitividad, menos impuestos para las empresas".

De igual modo, sobre la alusión de Vara a la deuda del Gobierno central con Extremadura en materia de infraestructuras, la portavoz del PP ha preguntado si "alguien ha visto en las negociaciones para la investidura (de Sánchez) que se hable de las infraestructuras para Extremadura".

"¿Alguien piensa que esto va a formar parte de la agenda de Sánchez?", ha preguntado la 'popular', quien ha considerado que "la prioridad es contentar a Esquerra, que son los que tienen la llave de gobierno".

Finalmente, Cristina Teniente también ha rechazado los "silencios" de Vara ante "anuncios" que "ya" se conocen, ha dicho, "como que va a haber más impuestos en España y que va a haber más impuestos en Extremadura", ha concluido.