El PP destaca la "hoja de ruta clara" en Extremadura frente al "ruido judicial" y "parálisis política" del Gobierno

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha destacado la "hoja de ruta clara" que tiene la región frente al "ruido judicial" y la "parálisis política" del Gobierno nacional.

Núñez ha destacado que esta semana arranca con dos imágenes "muy distintas" de la situación política en España y en Extremadura, ya que, mientras en Madrid el Gobierno presidido por Pedro Sánchez sigue instalado en el "ruido judicial" y en la "parálisis política", en Extremadura se trabaja para "dar estabilidad, aprobar cuentas y resolver los problemas reales".

"Mientras el gobierno de Pedro Sánchez sigue atrapado en su propia agenda judicial, en su incapacidad para sostener una mayoría parlamentaria, aquí estamos sacando adelante los presupuestos más altos de la historia de Extremadura", ha puesto en valor.

Por ello, en rueda de prensa, el 'popular' ha recalcado que Extremadura "no puede volver a los años del bloqueo, de la excusa y de la parálisis" y ha recalcado que la región ahora cuenta con una "hoja de ruta clara" y con la ventaja de tener "estabilidad política, capacidad de acuerdo y voluntad real de mejorar la vida de la gente". "Y los presupuestos de la comunidad autónoma son el mejor ejemplo para ello", ha remarcado.

CONGRESOS PROVINCIALES

Luis Miguel Núñez también se ha referido a la próxima celebración de los congresos provinciales del PP, que tendrán lugar el 17 de julio en el caso de Cáceres y el 18 de julio en el de Badajoz, y a los que seguirá el regional probablemente "a lo largo del próximo otoño".

Así, sobre la candidata del PP en Cáceres, que es la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, que sustituirá al actual presidente, Laureano León, ha destacado que representa "renovación, solvencia y una apuesta clara, real para fortalecer" el partido en el territorio.

Por su parte, respecto al Congreso Provincial del PP de Badajoz, ha puesto que valor que Manuel Naharro opta a la reelección para seguir consolidando un trabajo que ha dado "estabilidad" a la organización.

"Esta semana ha dejado un mensaje muy claro. Donde otros generan ruido, nosotros damos soluciones. Donde otros bloquean, nosotros aprobamos. Y donde otros se enredan, nosotros avanzamos para seguir respondiendo a la confianza de los extremeños", ha señalado.

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