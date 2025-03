El PP de Extremadura defiende a la consejera de Agricultura al señalar que no ha cobrado ninguna ayuda por sus terrenos

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha salido en defensa de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, para señalar que no ha cobrado ninguna ayuda por su finca en Tierra de Barros, como ha asegurado este viernes el PSOE, porque no consta como titular de ninguna explotación agraria.

Así, ha señalado que las palabras de la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, son "radicalmente falsas", y que ha ido "demasiado lejos" con unas acusaciones para "intentar escapar del escándalo" del Regadío de Tierra de Barros.

"El PSOE no tiene otra vía para tapar el desastre que inventarse 'fake news'", ha señalado el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien remarca en un comunicado que Mercedes Morán "no ha cobrado ninguna ayuda".

"No tiene ninguna explotación a su nombre, no gestiona ninguna producción agrícola y, por tanto, no tiene derecho a ninguna compensación", ha abundado, para añadir que "las mentiras ya se les amontonan a los socialistas sobre su macroengaño a los regantes, del que pronto", añade, se sabrá "mucho más" en la comisión de investigación de la Asamblea de Extremadura.

Además, remarca que Gil Rosiña "no ha aportado ni una sola prueba fehaciente de su mentira", porque "no puede hacerlo", ya que Mercedes Morán "no consta como beneficiaria de una ayuda a la que no tiene derecho y no puede cobrar nada".

Por todo ello, exigen a los socialistas una rectificación "de inmediato", porque la calumnia "no puede ser un arma para desgastar al rival político". "Es intolerable", ha sentenciado.

Por último, apunta que estas ayudas a las que se refiere Gil Rosiña "no las crea la consejera para ella", en primer lugar porque "no tiene derecho a las mismas", y en segundo lugar porque "fueron solicitadas por las organizaciones agrarias". Una solicitud tanto para el viñedo como para el olivar que se habían quedado fuera de las ayudas frente a la sequía puestas en marcha por el anterior Gobierno.

El titular de la explotación citada, que "no es la consejera", cumplía, como los otros más de 3.000 beneficiarios de esta ayuda, con los requisitos exigidos y, por tanto, se le concedió, si bien, una vez que "en los controles de campo se detectó que tanto dicha explotación como otras tenían un pozo irregular, se inició un procedimiento de reintegro de dichas ayudas a los 43 beneficiarios que se encontraban en esta situación".

Esto es algo, añade, que "no es nuevo", puesto que es algo sobre lo que ya informó la propia consejera en octubre de 2024 en la Asamblea de Extremadura. "La Junta y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible actúan en todo momento desde el rigor y la absoluta legalidad", ha remarcado.

Por todo lo anterior, critica que se vuelve a ver, "una vez más", el 'modus operandi' del PSOE extremeño que "inventan, difaman, calumnian, embarran y hacen todo lo posible" para que la opinión pública "tenga que mirar a un trampantojo, cuando tienen que dar aún muchas explicaciones". "Vamos a llegar hasta el final", advierte.