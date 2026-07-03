El PP de Extremadura exige "explicaciones" y "transparencia" tras la imputación de la exconsejera Olga García

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigido "explicaciones" y "transparencia" tras la imputación de la exconsejera de la Junta y actual presidenta de Enresa, Olga García, por un "presunto trato de favor" en un proyecto de fotovoltaica en la región.

Así, según ha explicado Sánchez Juliá, la Fiscalía afirma que la resolución emitida en relación a ese proyecto, cuando García era consejera de Transición Ecológica, es "contraria a la normativa medioambiental", tanto "a nivel nacional como a nivel europeo".

Además, ha añadido que también está investigado el antiguo director general y un coordinador de sostenibilidad de la Junta, quienes tendrán que comparecer ante el juez para dar explicaciones sobre cómo se dio esa concesión para que la fotovoltaica se pudiese instalar en Alcántara (Cáceres), en una zona que en aquel momento era zona Zepa.

En este sentido, ha lamentado que "una persona más vinculada al PSOE" va a tener que sentarse delante de un juez para dar explicaciones sobre un "presunto trato de favor" y sobre "presuntas irregularidades" en la tramitación administrativa de las concesiones medioambientales para la instalación de una planta fotovoltaica.

Además, ha incidido en que García está al frente de la empresa pública Enresa, que tiene que tomar decisiones "muy importantes que afectan a Extremadura sobre el posible cierre" de la Central Nuclear de Almaraz.

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