El PP de Extremadura responde a Abascal que no están "nerviosos" porque se van a cumplir "todas" las medidas del pacto

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en la sede del partido. - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha señalado que no están "nerviosos" tras las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de romper los pactos en los gobiernos autonómicos, porque "se van a cumplir todas y cada una de las medidas" incluidas en el "gran acuerdo" que ha permitido a María Guardiola seguir al frente del Ejecutivo regional.

Además, ha señalado que también los 'populares' van a estar "vigilantes" para que Vox cumpla su parte del acuerdo de gobierno, en respuesta a los periodistas en una rueda de prensa en la que ha sido interpelado por las palabras de Abascal este pasado sábado en las que avisaba al PP de que su partido tendrá la "valentía" de romper de nuevo los Gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León, como hicieron en 2024, si sus socios les ponen "zancadillas o trampas".

Unas palabras en la Asamblea General Ordinaria de Vox, celebrada en el Auditorio de la Mutua Madrileña, donde Abascal ha pedido a sus vicepresidentes autonómicos Óscar Fernández, de Extremadura, Alejandro Nolasco, de Aragón, y Carlos Pollán, en Castilla y León, que respeten los "principios" de Vox, y que los acuerdos que los consagran en las autonomías sean cumplidos "al pie de la letra, sin trampa ni dilación", advirtiendo al PP de que "estarán vigilantes".

Tras estas declaraciones, el portavoz 'popular', quien ha apuntado que el mensaje se ha producido en "un marco general" en el que "no se ha hablado de Extremadura en ningún caso", y que era "en clave de un acto nacional fuera" de la comunidad autónoma.

En todo caso, no están "nerviosos", ha apuntado, "precisamente porque se van a cumplir todas y cada una de las medidas pactadas en el pacto de gobierno", al tiempo que ha advertido que los 'populares' "obviamente" estarán "vigilantes" y "atentos" a que "todas y cada una de las cuestiones firmadas y pactadas con Vox puedan alcanzarse en este gran pacto de gobierno" en Extremadura.

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