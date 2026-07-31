El PP de Extremadura valora un curso político marcado por la "estabilidad", la "gestión" y los "resultados"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha valorado que el curso político en la región ha estado marcado por la "estabilidad", la "gestión" y los "resultados".

Núñez ha recordado que, tras el adelanto electoral el pasado mes de diciembre, la mayoría social de los extremeños apostaron por la "estabilidad", el "entendimiento" y por una presidenta, como María Guardiola, con un proyecto para "continuar transformando Extremadura".

Así y, como ha añadido, a pesar de que hubo quien criticó aquella decisión, en estos momentos Extremadura tiene aprobados los presupuestos más altos de su historia, cuenta con "estabilidad política" y tiene un "gobierno que gobierna".

"Por eso podemos decir que tras aquellas elecciones del 21 de diciembre hoy todo cobra sentido. Porque la estabilidad sirve para gobernar, sirve para decidir, sirve para aprobar presupuestos, sirve para atraer inversiones, sirve para generar empleo y sirve para facilitar y para ayudar la vida de los extremeños", ha aseverado.

Luis Miguel Núñez, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de estos últimos meses, ha puesto en valor que se ha demostrado el "cumplimiento de la palabra", ya que la región cuenta con unos presupuestos en "menos de siete meses".

Así, ha hecho hincapié en que, "mientras otros viven instalados en el ruido", en Extremadura se está trabajando con una estabilidad que empieza a traducirse en "resultados".

Sobre los presupuestos autonómicos aprobados el pasado miércoles, el 'popular' ha recalcado que cuentan con más de 8.800 millones de euros para "continuar transformando Extremadura", que destina dos de cada tres euros a políticas sociales y demuestra las "prioridades" del Ejecutivo extremeño.

Entre ellas se encuentra "más sanidad, más educación, más dependencia, más generación de empleo, más vivienda, más oportunidades y menos impuestos".

Del mismo modo, Núñez se ha detenido en diferentes variables económicas que, en su opinión, evidencian que el curso político ha sido el de la "consolidación económica" en la región, al registrar la menor cifra de paro, récord de afiliación a la Seguridad Social y el mayor número de ocupados en este segundo trimestre de toda la serie histórica.

"Nada de esto ocurre por casualidad. Ocurre porque existe estabilidad, porque existe confianza empresarial y también ésta ha crecido un 5 por ciento desde el año 2023", ha insistido el 'popular', quien también ha valorado los datos de inversión extranjera en Extremadura.

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