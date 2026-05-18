PP extremeño insta al PSOE a captar el "mensaje rotundo" de los votantes el 17M que "han dicho hasta aquí al sanchismo"

El portavoz del PP de Extremadura, José Angel Sánchez Juliá, en una foto de archivo - PP EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha instado al PSOE a captar el "mensaje rotundo" que los ciudadanos han lanzado en las cuatro últimas elecciones autonómicas, en las que "han dicho hasta aquí al sanchismo", por lo que ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales.

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha felicitado al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y a todo el partido de la comunidad por su victoria en las elecciones autonómicas de este pasado domingo.

Una victoria que "va a permitir a los andaluces contar de nuevo con un gobierno del PP para los próximos cuatro años", que gestione la "comunidad con estabilidad y con certidumbre", ha dicho.

En ese sentido, ha trasladado su "más sincera enhorabuena" a los andaluces que "que han sabido decantarse por el camino de la normalidad, por el camino de la decencia", con el apoyo del 41,6 por ciento de los votos, que es "muy alto en momentos de mucha dispersión política".

Este porcentaje también pone también en valor el "grandísimo resultado" obtenido por la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, en las elecciones del pasado 21 de diciembre, al conseguir el 43,2 por ciento de los votos, que es "el mejor resultado obtenido en las últimas cuatro elecciones autonómicas que se han celebrado en España".

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