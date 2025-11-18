El PP extremeño replica a Abascal que no permitirá que se "utilice" a Guardiola "como si fuera un animal de circo"

TALAYUELA (CÁCERES), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha replicado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que los 'populares' no van a permitir que "se utilice" a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "como si fuera un animal de circo" porque "por el aro pasan los animales" y no los extremeños, ha dicho.

Al mismo tiempo, ha rechazado que vengan de fuera de la región a decirles lo que tienen que hacer o dejar de hacer, porque para eso les dan la palabra el 21 de diciembre a los extremeños, ya que, "desgraciadamente, quienes formaban parte del cambio han formado parte del problema", ha sostenido, junto con que quienes tenían la "responsabilidad" de contribuir con sus votos a la mejora de la comunidad "han preferido pisarle" a Guardiola para que ésta no pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer "para que Extremadura siga creciendo".

De este modo, ha aseverado que "hay una cosa clara", como que el 21 de diciembre se presenta a las elecciones autonómicas un partido como el Partido Popular y una candidata que es presidenta de la Junta de Extremadura, "y el resto se presenta contra el PP y contra María Guardiola". "Y comparativas las mínimas en Extremadura, decir que somos animales de circo y que vamos a pasar por el aro no lo admitimos ni lo toleramos", ha recalcado.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el presidente de Vox haya advertido este lunes en Mérida a la presidenta de la Junta de Extremadura de que si, tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el resultado es el mismo y necesita a Vox para gobernar, "o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE".

"Aquí no vamos a pasar por el aro los extremeños de nada, nunca, ni nada y por tanto un respeto a la presidenta de la Junta y un respeto a los extremeños, que tienen la libertad de, con su voto, cada uno votando lo que quiera, decidir cuál es el futuro de su tierra", ha recalcado Bautista, para remachar que no va a venir "un señorito de Madrid" a decir a los extremeños qué es lo que quieren para su futuro "porque él nos ha negado el futuro a los extremeños", cuando "estaba claro".

Así, ha defendido que es un modelo social y económico que "funciona" y de crecimiento donde Extremadura ya sí sale por "cuestiones positivas" en los telediarios y periódicos, cuando los extremeños estaban "acostumbrados" a que fuera por "cuestiones negativas" o que "incluso" les avergonzaban.

"Ahora que van las cosas bien no va a venir uno de Madrid a decirnos a nosotros lo que tenemos que decir en Extremadura, que se deje a los extremeños decidir lo que quieran decidir, elegir lo que quieran elegir y qué es su futuro y qué es su destino. Y comparativa, insisto, con animales, las mínimas aquí en Extremadura", ha reafirmado.

