El PP extremeño ve "papel mojado" la propuesta sobre incendios del PSOE, al que acusa de "oportunismo político"

La portavoz de Empleo y Trabajo del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Cortés, en rueda de prensa - PP

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Empleo y Trabajo del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Cortés, ha considerado "papel mojado" la propuesta de impulso sobre incendios registrada por el PSOE, al que ha acusado de hacer "oportunismo político" ante la situación actual de incendios en el país.

De esta forma ha replicado Cortés, en rueda de prensa este martes en Mérida, al registro por parte del Grupo Socialista, de una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a poner en marcha un Plan Extraordinario de Urgencia y Emergencias destinado a reforzar la protección de los municipios de zonas de alto riesgo de incendios forestales.

Una iniciativa que, a juicio de la diputada del PP, "nace como papel mojado", tras lo que ha criticado que los socialistas hayan registrado una iniciativa a sabiendas de que "no pueden tramitarse en el actual periodo de sesiones".

Por este motivo, Isabel Cortés ha considerado que la finalidad del PSOE con esta iniciativa es "buscar el titular" y "no ofrecer soluciones reales".

"Hoy hemos vuelto a ver cómo el Partido Socialista vuelve a hacer oposición desde el titular, desde el oportunismo y desde los papeles mojados que no sirven para nada", ha afirmado Cortés, quien ha lamentado que el PSOE "aproveche la preocupación generada por los incendios" para presentar una propuesta cuya tramitación parlamentaria "caduca el viernes" .

Frente a ello, la portavoz de Empleo del Grupo Popular ha defendido que la prevención de los incendios "no empieza ahora", sino que forma parte de la planificación y del trabajo que desarrolla la Junta de Extremadura durante todo el año.

"Contamos con más inversión, más efectivos, más maquinaria y mejores condiciones laborales para los bomberos" , ha concluido Cortés.