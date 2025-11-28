PP ganaría las elecciones en Extremadura con 25-29 escaños, el PSOE bajaría a 19-22 y Vox se dispara a 10-12, según CIS

Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 13:16

   MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El PP ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura al conseguir entre 25 y 28 escaños, pero no sería suficiente para gobernar, con lo que necesitaría a Vox, que se dispara con una previsión de escaños de entre 10 y 12, frente a los cinco actuales.

    Por su parte, el PSOE bajaría a un horquilla de entre 19 y 22 escaños, frente a los 28 que consiguió en las últimas elecciones, mientras que Unidas por Extremadura subiría desde sus cuatro diputados actuales, hasta los 6 o 7 escaños.

   Así se recoge en el avance de resultados de la encuesta 'Preelectoral elecciones autonómicas 2025. Comunidad autónoma de Extremadura', que ha publicado este viernes el Centro de Investigaciones Sociológicas y recogido por Europa Press.

   En cuanto a porcentaje de voto, la encuesta preelectoral del CIS indica que el PP sería el partido con mayor estimación de voto, con un 38,5 por ciento; el PSOE obtendría un 31,6 por ciento de los votos; VOX alcanzaría un 17,3 por ciento, y Unidas por Extremadura, un 9,6 por ciento.

