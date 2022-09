El PP inicia "sin líneas rojas" la negociación del PGEx con el objetivo de "convencer" a la Junta de una rebaja fiscal

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha señalado que ha entrado al primer encuentro para la negociación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023 sin fijar "líneas rojas", y con el objetivo de "convencer" al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara de abordar una rebaja fiscal con la que se devuelva a las empresas y las familias el "esfuerzo" que le está suponiendo la inflación.

Teniente ha puesto el acento en la renta disponible de los extremeños, y en concreto en los tramos más bajos, que afecta, no a las rentas altas ni a las grandes fortunas, ha dicho, sino a los "mileuristas" que no es que no lleguen a final de mes, sino que en algunos casos "no pueden ni empezar".

Y es que, según la portavoz 'popular', la extremeña es la región "más pobre" de España, por lo que está sufriendo un "castigo mayor" que el resto del país a través de la inflación.

