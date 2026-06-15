El PP insiste en su rechazo a los "chantajes" de Cotrina con su oferta de acordar los PGEx: "Es una operación de imagen"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha remarcado el rechazo de su partido a la oferta formulada por el secretario general del PSOE en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, de acordar los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 "a cambio" de los "chantajes" de "apartar" a los consejeros de Vox del Gobierno autonómico.

"Desde el Partido Popular queremos ser muy claro: no se gobierna con chantajes", ha espetado Núñez, quien ha subrayado que el Gobierno de María Guardiola "tiene un acuerdo de gobernabilidad estable, que está avalado por la mayor parlamentaria de 40 escaños y ese acuerdo no está en venta".

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha considerado que lo que Cotrina ha ofrecido "no es colaboración institucional", sino "una maniobra política que llega tarde y que además llega mal", y que demuestra a su juicio que en realidad el PSOE "no tiene proyecto para Extremadura".

En este sentido, ha añadido que, además, si "de verdad" el PSOE defendiera los cuentas autonómicas para 2026 "las hubieran aprobado y las hubieran apoyado cuando tocaba, no después de votar una enmienda a la totalidad" y de intentar convertir --incide-- un debate presupuestario "en una operación de imagen".

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