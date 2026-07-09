El PP pide que Cotrina aclare si el entorno del PSOE buscó convertir Extremadura en "laboratorio de guerra" en su contra

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha pedido al secretario general de los socialistas en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, que ofrezca explicaciones y aclare si el "entorno del PSOE" intentó convertir a la comunidad en un "laboratorio de guerra" contra los 'populares' a través de las "cloacas" del partido.

De este modo ha reaccionado el PP autonómico tras conocerse este pasado miércoles una cuestión "muy grave" en la "trama de las cloacas del PSOE", en concreto, que un testigo, el empresario Joaquín Parra ha declarado ante un juez de la Audiencia Nacional que "desde el entorno del PSOE se buscaba información comprometedora sobre jueces fiscales y el PP en Badajoz".

"¿Y por qué en Badajoz? Pues porque allí había una jueza que investigaba a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno", añade el portavoz del PP, que insiste en que según dicho testigo "esas reuniones no se hacían en una oficina, en un despacho, sino que la propia implicada ha podido decir Leire, la fontanera, que era en un piso franco del PSOE en Madrid".

Además, "ella allí según su declaración debía actuar en nombre de Pedro, de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno", ha apuntado en rueda de prensa este jueves en Mérida el portavoz 'popular', quien entiende que "eso no sólo es un caso de corrupción" y ha pedido que el PSOE en Extremadura aclare la situación.

"Pedimos explicaciones inmediatas al PSOE de Extremadura y al propio Pedro Sánchez. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué vamos a tener que conocer más?", se ha preguntado el portavoz del PP regional, quien entiende que "los extremeños merecen saber si el entorno del PSOE se intentó convertir a Extremadura en un laboratorio de guerra contra la oposición y sobre todo contra la sociedad", y ha pedido finalmente la convocatoria de elecciones generales en España.

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